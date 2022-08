Đukanović: EPCG odoljela napadima hakera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sistem nacionalne elektroenergetske kompanije je stabilan, odnosno prve analize su potvrdile da njihova postrojenja nijesu imala oštećenja, saopštio je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, pohvalivši inženjere kompanije.

“Već danas vraćamo pojedine servise, a za koji dan mislim da će stanje biti potpuno redovno. Veliki zahvalnost dugujem svim našim stručnjacima. Uložili su veliki napor, ali naši serveri su ostali očuvani”, kazao je Đukanović.

Iz EPCG su poručili da su spremni da kupe Željezaru, ali da se mora vidjeti koja je sve to imovina koju bi kupili od turskog investitora, prenosi Pobjeda.

Đukanović je naveo da su decenije propuštene za izgradnju novih proizvodnih pogona, a da i danas neke državne institucije koče njihovu izgradnju.

“Mislio sam da ćemo prošle godine početi gradnju vjetroparka na Gvozdu, a ustvari tek treba da počnu zemljani radovi. Čekali smo dva i po mjeseca odluku jedne institucije zbog dvije od 20-ak vjetrenjača, jer one, navodno, mogu da ugroze životnjski svijet, konkretno – slijepe miševe. Da i ne govorim kako nam funkcioniše sistem javnih nabavki, koliko nas usporava to odlaganje po desetak dana, a vremena nema”, objasnio je Đukanović.

On smatra da sve investicije EPCG treba da budu proglašene javnim interesom, kako bi se izbjegle procedure.

“Naši građani plaćaju električnu energiju po 50 EUR po megavat satu (mWh), a cijena na berzi je danas premašila 800 EUR. To je strmoglavi rast i to niko nije mogao predvidjeti, ni u ludilu. Zato tvrdim da nemamo vremena i ko zna kakva nas energetska kriza očekuje naredne godine”, rekao je Đukanović.

