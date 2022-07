Đukanović: Crna Gora može biti važna stanica Saudijskoj Arabiji

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može biti važna stanica Saudijskoj Arabiji, imajući u vidu želju te države za prisustvom na evropskom tržištu, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Đukanović je, tokom razgovora sa ambasadorom Saudijske Arabije u Crnoj Gori Faisal Ghazi Hifzijem, pozdravio proces intenziviranja političke komunikacije između dvije zemlje.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje crnogorskog predsjednika, on je istakao da je nedavna posjeta ministra turizma Saudijske Arabije Crnoj Gori, koja je uslijedila nakon inicijalnog razgovora prilikom predaje akreditiva ambasadora Hifzija, dragocjena za dinamiziranje saradnje.

“Ocijenio je da ima puno prostora za razvoj dobrih odnosa Crne Gore i Saudijske Arabije, naročito u oblasti ekonomije i kulture, imajući u vidu želju te zemlje za prisustvom na evropskom tržištu u čemu Crna Gora može biti važna stanica”, kaže se u saopštenju.

Kao se dodaje, Đukanović je kazao bi komunikaciju dvije zemlje trebalo olakšati potpisivanjem najvažnijih međudržavnih sporazuma.

To će, prema ocjeni Đukanovića, uz kulturnu razmjenu i dobra iskustva saradnje Crne Gore sa zemljama tog regiona, doprinijeti boljem razumijevanju i saradnji.

Hifzi je uručio pismo kralja Saudijske Arabije o namjeri zemlje da bude domaćin svjetske izložbe EXPO 2030. u Rijadu pod nazivom “Prostor promjene“.

On je naglasio punu posvećenost razvijanju daljih odnosa između dva naroda i saradnje u obostranom interesu.

