Đukanović čestitao Dan opštine Herceg Novi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je da se mora obezbijediti kontinuitet projekata koji Herceg Novi čine globalno prepoznatljivom turističkom, kulturnom i privrednom destinacijom, značajnom za očuvanje investicione prestižnosti crnogorskog prostora.

„Danas, više nego ikad, odgovornim odnosom svih nas, prije svega izvršne vlasti i lokalne uprave, moramo spriječiti odlazak globalno najreferentnijih kuća u oblastima od izuzetnog značaja za dalji razvoj Crne Gore i konkurentnosti njene turističke ponude“, naveo je Đukanović čestitjući Dana opštine Herceg Novi, koji se obilježava danas.

On je dodao da je kontinuitet rezultata u tim oblastima jedini garant daljeg stabilnog i dinamičnog razvoja Herceg Novog.

“Dan opštine je prilika da se podsjetimo i zahvalimo generacijama koje su gradile i čuvale građanske vrijednosti i tradiciju Herceg Novog. Da se podsjetimo slobodarstva i rodoljublja Novljana i Novljanki, vanvremenskih pet Danica i njihovih zasluga koje su nam omogućile da danas Herceg Novi možemo graditi po vlastitoj mjeri. Njihova žrtva uči nas o važnosti zajedništva, snazi solidarnosti i bezrezervnoj ljubavi prema gradu kome smo posvećeni i Crnoj Gori“, poručio je Đukanović.

On je kazao da je zadatak svih da daljim djelima, radom i zalaganjem budućim generacijama Novljana ostave u nasljeđe grad koji će biti inspiracija novim pregnućima.

„Uz želju ostvarenja daljeg ekonomskog i društvenog napretka, još jednom čestitam praznik i upućujem srdačne pozdrave svim učesnicima svečane sjednice”, naveo je Đukanović.

Čestitka je upućen predsjednicima Opštine i loklnog parlamenta Stevanu Katiću i Ivanu Otoviću, odbornicima i svim građanima Herceg Novog.

