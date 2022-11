Državna žičara pod privatnim ključem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žičara šestosjed, vrijedna šest miliona EUR i kupljena novcem građana, našla se u svojevrsnom zatočeništvu, u sporu državnog preduzeća Skijališta Crne Gore i kompanije biznismena Zorana Ćoća Bećirovića Ski resort Kolašin 1450.

Žičara koja je trebalo prije nekoliko godina da bude postavljena na Durmitoru, a od 2020. namijenjena za spajanje budućeg mojkovačkog i bjelopoljskog skijališta – Žarksi i Cmiljača, već skoro godinu je u magacinu Bećirovića u Bakovićima, kod Kolašina, pišu Vijesti.

Tamo je završila nakon što su Skijališta povjerila privatnoj firmi da čuva vrijednu državnu imovinu. Da se žičara besplatno uskladišti u Bećirovićevom magacinu, čelni ljudi Skijališta dogovorili su se u decembru prošle godine. Predstavnici te državne firme, međutim, već dva mjeseca ne mogu da preuzmu kompletne instalacije žičare iz skladišta, a s obzirom na dešavanje, pitanje je kada će i kako to moći da učine.

Izvršna direktorica Bećirovićeve kompanije Milica Šćepanović rekla je Vijestima da to neće moći da učine sve dok se “zvanično ne obrate”. Nakon toga, kako je objasnila, u roku od 30 dana državnom preduzeću biće predata oprema.

Skijališta, međutim, odbijaju to da urade. Oni su u septembru, nakon “usmene njajave”, uspjeli da uzmu dio instalacija, ali je ostatak i dalje u magacinima. Čelni ljudi kompanije Ski resort Kolašin 1450 zabranili su odvoženja ostalog dijela opreme.

Dok, kako je Vijestima kazao izvšni direktor Skijališta Đuro Milošević, kadar Demokrata, u tom državnom preduzeću smatraju da imaju pravo da uzmu žičaru kad to njima odgovara, a sve u skladu sa odlukom Odbora direktora, u Bećirovićeovoj firmi smatraju da je riječ o “protivpravnom postupanju”.

”Umjesto poštovanja ugovora i propisane procedure, desilo se da su određena lica, bez ikakvog zahtjeva i bez ikakve druge dokumentacije, počela da odnose dio opreme koja je bila kod nas uskladištena i koja je bila kod nas na stanju. To, logično, nijesmo mogli da dozvolimo, jer se radilo o protivpravnom postupanju. Imajući u vidu da smo potpisali ugovor o skladištenju na godinu, nakon čega smo opremu za žičaru prihvatili, uskladištili i uveli kao postojeću u našu poslovnu evidenciju, mi je nikom ne možemo predati bez sačinjavanja odgovarajuće dokumentacije kojom bi odgovornost za čuvanje opreme bila skinuta sa Ski resorta Kolašin 1450“, objasnila je Šćepanović.

Ona navodi da “svaka od ugovornih strana može da raskine ugovor sa otkaznim rokom od 30 dana”.

Da bi razdužili opremu, potrebno je, tvrdi, da Skijališta “u pisanoj formi raskinu ugovor i da u pisanoj formi zatraže da im predaju opremu.

Šćepanović je dodala i da bi se primopredaja konstatovala odgovarajućom otpremnicom, u kojoj bi oprema Skijališta bila zvanično popisana i predata ovlašćenom zastupniku.

