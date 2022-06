Državi na raspolaganju set mjera za ublažavanje krize

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država ima na raspolaganju čitav set mjera za ublažavanje posljedica poremećaja na tržištu energenata, saopštio je predsjednik Pokreta za promjene (PzP), Nebojša Medojević i dodao da to treba znati.

“Vlada jednostavno ne poznaje mehanizme intervencija države u uslovima kriza i poremećaja na tržištu. Što je veća cijena goriva, Vlada ima veće prihode od poreza na dodatu vrijednost (PDV) i više novca da raspoređuje svojim privilegovanim poslovnim partnerima ili kupuje birače u izbornim kampanjama”, naveo je Medojević u saopštenju.

On je kazao da umjesto da setom ciljanih mjera pomogne najugroženijim građanima i privredi, Vlada se ponaša kao da nikakve krize nema i nekontrolisano troši pare iz budžeta na sve skuplje gorivo i ostale životne namirnice.

“Mnogi su ostvarili svoje dječačke snove i postali ministri, a da nikad u životu nijesu jedan sekund promišljali o problemima koji sve više opterećuju građane i privredu”, rekao je Medojević.

On je dodao da bi, da je premijer, on znao šta bi Vlada trebalo da radi i kako da se ponaša u uslovima eksternih poremećaja i kriza.

“Rešenja postoje, ali ih treba znati”, poručio je Medojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS