Država se neće zaduživati po nepovoljnim uslovima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predlog zakona o budžetu za narednu godinu je objektivan i socijalno odgovaran, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović i ponovio da se država neće zaduživati po nepovoljnim uslovima.

„Kad govorimo o samom budžetu, budžetski okvir za narednu godinu iznosi 2,85 milijardi EUR što je kada se uporedi sa rebalansom 165 miliona više. Od tog iznosa za isplate penzija i socijalna davanja predviđeno je 785 miliona EUR, tako da je budžet osim što je objektivan, i socijalno odgovoran“, ocijenio je Damjanović na konferenciji za novinare povodom predstavljanja Predloga zakona o budžetu za narednu godinu.

On je kazao da Vlada brine o socijalnom standardu građana, zbog čega se i naredne godine povećavaju penzije i socijalna davanja, kao i zarade u dijelu javnog sektora gdje nije bilo povećavanja godinama.

Damjanović je kazao da su u pitanju maksimalno konzervativni planirani prihodi, pri čemu cent nije planiran tamo gdje nema zakonskog osnova.

„I tamo gdje je zakonski, ponovo je restriktivno rađeno“, naveo je Damjanović.

On je kazao da će obuhvat ili visina zaduženja za tekuću godinu biti srazmjerna njegovim uslovima, kao i da je primarni cilj da to zaduženje bude na domaćem bankarskom tržištu, sa svih 11 banaka.

„Ograničenja su takva da shodno budžetu nedostaju sredstva od 705 miliona EUR. Previđen limit zaduženja je do 600 miliona EUR“, rekao je Damjanović.

On je objasnio da mjera zaduženja sa datim limitom, koji neće biti popunjen do kraja, jeste mjera stvaranja fiskalne rezerve za januar naredne godine.

„Možemo da posmatramo ova dva mjeseca i narednu godinu kao jednu cjelinu, gdje u mjeri u kojoj obezbijedimo ova dva mjeseca imamo depozite za 1. januar“, saopštio je Damjanović.

On je naveo da je Ministarstvo u aranžmanu sa Svjetskom bankom, a da je u slučaju teških poremećaja zbog težih recesija spremno da pregovara i sa Međunarodnim moentarnim fondnom (MMF), gdje bi te teške poremećaje konsolidovali.

„Nije to više onaj stereotip kada dolazi MMF da neće biti plata i penzija. To su laži. Naravno, aranžman sa MMF-om i dogovor znači i definisanje nekih obaveza koje mogu da se tiču sijaset stvari“, objasnio je Damjanović.

On je rekao da je definisno da se dio sredstava obezbijedi kroz državne zapise, drugi dio bi trebalo da se definiše kroz bilateralne aranžmane, a razgovarano je i sa vlasnikom OTP grupe.

„Svaka odluka o zaduženju ide preko Vlade, transparentno“, poručio je Damjanović.

On je naveo da se neko u decembru 2020. godine zadužio po kamatnim stopama oko 2,8 odsto, kako je tada rečeno po istorijski povoljnoj stopi, a treba pogledati kakva je bila stopa inflacije.

“Doći ćemo do toga da se zadužujemo po duplo nižim stopama inflacije, koja sada iznosi 16 odsto”, kazao je Damjanović.

On je, odgovarajući na pitanje o iznosu predviđenih garancija, saopštio da će one iznositi do 160 miliona EUR, a da je uz to opredijeljeno i 506 miliona EUR za projektne zajmove i kreditne aranžmane sa raznoraznim kreditorima, što obuhvata projekte koji su dugog roka, već započeti ili se najavljuju, a od državnog su interesa.

„Dugovi koji dolaze na naplatu iznose 335 miliona EUR, fiksnog su karaktera. Problem su kamate u iznosu od 115 miliona EUR i moraće da se stvaraju uslovi da se u narednom periodu širi poreski potencijal i smanji nivo zaduživanja“, objasnio je Damjanović.

On je kazao da je taj iznos kamata postao neodrživ, kao i da 2025. godine na naplatu dolazi 500 miliona starih dugova, a 2027. godine 750 miliona, zbog čega već sada treba razmišljati o stvaranju uslova za vraćanje tih obaveza.

Damjanović je naveo da je oprezan kada govori o zaduženjima, ali ima i ponuda koje su neprihvatljive.

On je, govoreći o isplati državne pomoći penzionerima, rekao da će ona biti isplaćena sa decembrom, u momentu kada im to najviše treba, pri čemu je kroz rebalans obezbijeđeno 15 miliona EUR.

Damjanović je dodao i da nijesu planirali prihode od koncesija za Aerodrome, jer smatra da ne treba planirati nešto za šta nije donijeta odluka.

