Država ima potencijal da privuče veći broj turista iz EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima mnogo potencijala da privuče veći broj turista iz Njemačke i uopšte Evropske unije, ocijenjeno je na sastanku premijera Milojka Spajića i predstavnika najveće svjetske turističke kompanije, njemačkog TUI-ija, Tomasa Elerbeka.

Delegacija u kojoj je bio i poslanik Bundestaga Tilman Kuban posjetila je crnogorsko primorje kako bi se bliže upoznala sa turističkim atrakcijama našeg priobalnog područja.

Iz Vlade je saopšteno da je TUI prisutan na našem tržištu kroz dolazak kruzera u Kotor i Bar. Spremni su za intenzivniju saradnju, kako bi predstavili svojim klijentima Crnu Goru i kao destinaciju za duži period boravka.

„Ključno je za turizam, kao važnu privrednu granu u Crnoj Gori, da privučemo turiste iz što većeg broja zemalja, a strateška saradnja sa njemačkim turoperatorima je iz tog ugla neprocjenjivo važna za nas“, naveo je Spajić tokom sastanka.

Gosti iz Njemačke bili su oduševljeni prirodnim ljepotama primorja, a u razgovoru je istaknuto da je neophodno raditi mnogo na promociji Crne Gore.

Elerbek, koji je član Izvršnog odbora i direktor korporativnih i spoljnih poslova, rekao je da je potrebno brendirati destinaciju i predstaviti je većem broju turista iz Zapadne Evrope i Njemačke.

“Jedan od načina je i da se organizuje forum i posjeta operatora, koji imaju direktan kontakt sa turistima, jer se na taj način stiče povjerenje u određenu destinaciju, a kada jednom dođete ovdje, onda jednostavno želite da se vratite“, kazao je Elerbek.

On je dodao da su kruzeri na neki način odlična polazna tačka za dolazak turista, jer predstavljaju ekskurzije na brojne destinacije i dobar prvi utisak može dovesti do njihovog povratka na znatno duže vrijeme.

Tokom sastanka bilo je riječi o važnosti izgradnje infrastrukture za dolazak većeg broja gostiju, a unapređenje aerodroma je najbrži način da se uveća broj turista iz Njemačke.

Uporedo, kako je apostrofirano, izgradnjom novih saobraćajnica otvara se prostor za širenje turističke ponude svih gradova primorja.

Tokom sastanka je bilo riječi i o strateškom razvoju crnogorskog turizma i u tom smislu je posebno izdvojena potreba da rast broja turista prati i edukacija stručnog turističkog kadra. TUI je spreman da u tome pomogne kroz ekspertsku podršku u okviru svoje akademije.

Posjeta je organizovana u saradnji sa fondacijom Konrad Adenauer, koju su predstavljali Jakov Devčić i Zoran Dabetić.

