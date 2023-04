Država da sprovede sveobuhvatnu reformu poreskog zakonodavstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država mora u najkraćem roku pomoći da se smanji broj blokiranih preduzeća, sprovođenjem sveobuhvatne reforme poreskog zakonodavstva, smatraju u Pravoj Crnoj Gori.

Član Prave, Nemanja Vešović, kazao je da činjenica da je u Crnoj Gori u blokadi 19,71 hiljada preduzeća, kao i da se broj blokiranih preduzeća povećava iz godine u godinu, predstavlja ozbiljan razlog za zabrinutost.

“Mnogi poslodavci nisu u stanju da isplate zarade svojim zasposlenim, kojima zbog neizvršavanja obaveza prema državi i ostalim povjeriocima, su blokirani računi. Najveći broj preduzeća u blokadi čine mikro i mala preduzeća kao i preduzetnici”, naveo je Vešović u saopštenju.

Prema njegovim riječima, problemi sa kojima se susrijeću mikro i mala preduzeća dijelom su posljedica kriza koje su obuhvatile i cio svijet, a velikim dijelom i zbog toga što u Crnoj Gori nije stvoren ambijent koji bi olakšao ovim preduzećima da se razvijaju.

“Mikro i mala preduzeća smatraju se jednom od vodećih snaga ekonomskog razvoja. Ona stimulišu preduzetničke sposobnosti, generišu zaposlenost, doprinose izvozu i kao takva, važan su stub razvoja crnogorske ekonomije. Ova preduzeća bi trebalo opteretiti u skladu sa njihovom veličinom i dati im podsticaj kako bi se duže zadržali na tržištu i kako bi mogli da se šire i razvijaju”, smatra Vešović.

On je dodao i da su preduzeća u Crnoj Gori opterećena različitim dažbinama koje ne mogu da plate u roku, zato se često odlučuju da jedan dio svog poslovanja vode u sivoj zoni.

Od veličine preduzeća i broja zaposlenih treba da zavise iznosi koje će preduzeće izdvajati za lokalne i državne naknade.

“Ovakvim rešenjem, ne samo da bi došlo do smanjenja broja preduzeća sa blokiranim računima, već do višestruke ekonomske koristi za Crnu Goru. S obzirom na brojnost mikro i malih preduzeća u Crnoj Gori, očekuje se unapređenje životnog standarda cjelokupnog stanovništva, što je ujedno i cilj ekonomskih i socijalnih politika, a ne povećani broj preduzeća u blokadi”, saopštio je Vešović.

On je poručio da se poresko opterećenje mikro i malih preduzeća mora smanjiti, jer kompanije ne mogu podnijeti teret dugovanja prema državi, koja vode ka blokadi računa.

Takođe, potrebno je i zakonski regulisati direktne i indirektne subvencije i stimulacije, olakšati i pojednostaviti proces dobijanja kredita, olakšati pristup EU fondovima, kao i preduzeti sve druge mjere u cilju poboljšanja poslovnog ambienta, kako bi i sama crnogorska ekonomija rasla na zdravim osnovama.

“Selektivnost u sprovođenju zakona, koja stvara nelojalnu konkurenciju, a koja često onemogućava profitabilno poslovanje preduzeća koja posluju u skladu sa zakonom, mora postati prošlost”, zaključio je Vešović.

