Država da pruži podršku energetskom sektoru

Budva, (MINA-BUSINESS) – Država mora da pruži svu moguću podršku energetskom sektoru, kako u pogledu usaglašavanja regulativa sa standardima 21. vijeka, tako i na planu učešća u prevazilaženju globalne energetske krize, saopštio je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović.

Đukanović je, kako je saopšteno iz EPCG, na međunarodnoj konferencija o energetici Energy Week: Western Balkans 2022, koja je danas počela u Budvi, kazao da priča o energetici u našem vremenu jeste priča o izboru između napretka i stagnacije.

“Ključni aspekt savremenih problema iz domena energetike jeste uvezivanje potrebe za investiranjem u izgradnju novih postrojenja i nastojanja da se ista racionalno koristi“, rekao je Đukanović navodeći da je, kada je riječ o Crnoj Gori, stanje vrlo delikatno.

Kako je objasnio, s jedne strane, imamo činjenicu da se, usljed odsustva vizije i stimulisanja nerada, pune četiri decenije nije ulagalo u nove proizvodne pogone, dok se, s druge strane, suočavamo sa birokratskim poteškoćama, jer je očigledno da ni državna administracija, u dijelu koji se odnosi na energetiku, nije razvijana tako da podstiče razvoj.

„Kako to mijenjati? Prosto, ako su svi ključni faktori svjesni činjenice da je energetika motor razvoja svake zajednice, onda država mora da pruži svu moguću podršku energetskom sektoru. Pred svima nama je vrlo jasan izbor – ili ćemo nastaviti da stagniramo, kao što smo činili tokom prethodne četiri decenije, ili ćemo hvatati priključak sa sistemima koji su ostvarili ogroman napredak u procesu energetske tranzicije“, poručio je Đukanović.

Učesnici konferencije koja traje do četvrtka su eminentna regionalna imena iz oblasti energetike i predstavnici velikih evropskih investicionih fondova.

Ključne teme se odnose na značajne projekte iz domena obnovljivih izvora energije na Zapadnom Balkanu, kao i na mogućnosti koje se tiču poboljšavanja uslova za saradnju u trouglu energetski sektor – država – investitor.

Organizator konferencije je Invest In Network, uz podršku Agencije za investicije Crne Gore i Odjeljenja za međunarodnu trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva.

