Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država će pomoći platformi seljak.me i učiniti je besplatnom za sve korisnike, čime će se poljoprivrednim proizvođačima dodatno olakšati plasiranje i promocija njihovih proizvoda, saopšteno je iz Vlade.

Premijer Dritan Abazović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, sastali su se danas sa osnivačem platforme seljak.me, Markom Marašem.

„Maraš je, kao osnivač platforme koja već nekolike godine uspješno funkcioniše, upoznao Abazovića i Jokovića sa platformom, rezultatima rada, glavnim zadacima funkcionisanja, ali i idejama za buduće djelovanje, koje treba da znatno osavremene i poboljšaju rad poljoprovrednika i stočara“, navodi se u saopštenju.

Abazović i Joković su pohvalili rad platforme u prethodnom periodu i saglasili se da se radi o odlično zamišljenom konceptu koji je kroz oglašavanje doprinio većem obrtu dobara, robe i usluga u crnogorskoj poljoprivredi.

