Dragaš: Izgubljeno par miliona zbog ulaska Pegasusa na letove To Montenegra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik To Montenegro izgubio je par miliona EUR zbog ulaska turske niskobudžetne kompanije Pegasus na njene letove, saopštio je predsjednik Odbora direktora te kompanije Tihomir Dragaš.

Dragaš je, u intervjuu Televiziji Vijesti, rekao da je to rezultiralo nešto lošijim rezultatom u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prošle, ali je po prvim procjenama i u njemu ostvareno oko 250 hiljada EUR dobiti.

On je rekao da je nacionalni avioprevoznik prošlu godinu završio sa tri i po miliona dobiti, prenosi Portal Vijesti.

Dragaš je kazao da je nacionalna aviokompanija u prošloj godini realizovala 3.532 leta i prevezla 475 hiljada putnika i ostvarila dobit oko 3,5 miliona EUR.

“A EBITDA je bilo u iznosu oko 5,6 miliona EUR, što je jedan od najboljih rezultata nacionalnih avioprevoznika, uključujući i prethodnog”, rekao je Dragaš.

Kako je kazao, iako je još relativno rano za prezentaciju rezultata ostvarenih u prvom kvartalu ove godine, može se reći da je Air Montenegro u navedenom periodu realizovao 739 letova i prevezao oko 52 hiljade putnika.

“Za poređenje, mi smo u prošloj godini realizovali 769 letova i prevezli oko 54,5 hiljada putnika, što je u ovoj godini za oko 2,5 hiljada putnika lošiji rezultat, međutim, taj loši rezultat je zahvaljujući broju realizovanih letova i prevezenih putnika prema destinacijama u Turskoj”, naveo je Dragaš.

On je dodao da, iako su u ovoj godini od januara, odnosno u prvom kvartalu, letjeli na relacijama Podgorica-Cirih i Podgorica-Rim, projekcija profitabilnosti u prvom kvartalu je takva da su ostvarili oko 240 hiljada dobiti, likvidnost je izuzetno visoka, a free cash flow u prvom kvartalu ove godine bio je na nivou oko 3,2 miliona EUR.

Dragaš je najavio da planiraju da u ovoj godini naprave značajan rast u broju prevezenih putnika.

“Prošle godine je službenik u Ministarstvu kapitalnih investicija potpisao memorandum o razumijevanju sa turskim vazduhoplovnim vlastima, čime je napravljena open sky takozvana politika”, rekao je Dragaš.

Kako je kazao, taj memorandum o razumijevanju je potpuno nezakoniti akt, koji nije prošao organe Vlade.

“Mi smo u saradnji sa njima i dogovoru, odnosno pregovorima koje smo imali, u koje smo bili uključeni sa turskim vazduhoplovnim vlastima, od prvog kvartala ograničili broj mogućih linija. Od 15. aprila 2024. godine “Pegasus” neće letjeti na relaciji Istanbul – Podgorica ili Istanbul -Tivat”, naveo je Dragaš.

Upitan može li se govoriti o tome koliki je taj gubitak bio ili neka procjena i da li će nacionalna aviokompanija biti obeštećena na neki način, Dragaš je odgovorio da se radi o par miliona EUR.

“U trenutku kada je ušao “Pegasus”, dogovor koji bi obeštetio kompaniju u tom trenutku je napravljen bio da “Pegasus” plaća nacionalnom avioprevozniku deset EUR po prevezenom putniku, što je značajno manji iznos u odnosu na iznos koliko bi to bilo da je nacionalni avioprevoznik prevozio te putnike”, kazao je Dragaš.

On je dodao da nijesu problematizovali pitanje obeštećenja u ovom trenutku, zato što im je primarno da ponište taj memorandum i da ga stave van snage.

