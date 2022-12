Dragan Damjanović novi šef Radne grupe za Poglavlje 8

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije, Dragan Damjanović, imenovan je za šefa Pregovaračke radne grupe za Poglavlje 8 – Konkurencija i koordiniraće njenim radom u narednom periodu.

Damjanović je imenovan na tu poziciju odlukom o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na Poglavlje 8 – Konkurencija, usvojenoj na sjednici Vlade 24. novembra.

“Trenutna pregovaračka struktura prilagođena je zahtjevima Nove metodologije pristupanja EU sa ciljem stabilizacije ispunjenja obaveza koje proističu iz pristupnih pregovora”, saopšteno je iz Agencije.

Damjanović je u svojoj viziji razvoja Agencije za zaštitu konkurencije istakao namjeru da se adekvatnom primjenom evropskog zakonodavstva i praksi u oblasti konkurencije i državne pomoći stvore uslovi za povećanje konkurentnosti crnogorske privrede i razvoja otvorenog tržišta na putu ka potpunoj integraciji na Jedinstveno evropsko tržište.

On je, dodatno, izrazio punu posvećenost rješavanju svih zahtjevnih slučajeva u oblasti državne pomoći koji su u prethodnom periodu opterećivali napredak Crne Gore na tom planu.

Prvi korak je već napravljen, nakon sprovedenog ispitnog postupka utvrđivanja usklađenosti državne pomoći dodijeljene Montenegro Airlines-u, Agencija za zaštitu konkurencije je donijela tri rješenja kojim je utvrđeno da je državna pomoć koja je dodijeljena Montenegro Airlines-u nezakonita i sa aspekta svojih nadležnosti zatvorila predmetni slučaj.

Damjanović je svoju profesionalnu karijeru gradio u oblasti državne pomoći u Odjeljenju za kontrolu državne pomoći u Ministarstvu finansija i kao službenik Agencije u Sektoru za kontrolu državne pomoći.

Od prošle godine raspoređen je na poziciji Načelnika odsjeka za prethodnu kontrolu državne pomoći i izvještavanje, sve do imenovanja na mjesto predsjednika Savjeta.

Lični angažman i uključenost u rješavanje najsloženijih slučajeva koje je Agencija vodila u oblasti državne pomoći preporučili su Damjanovića za mjesto šefa Pregovaračke radne grupe i koordinatora reformskih aktivnosti neophodnih za ispunjenje zahtjeva definisanih završnim mjerilima u pregovaračkom Poglavlju 8 – Konkurencija.

