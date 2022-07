DPS: Koaliciona vlast odgovorna za manjak gostiju

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Ljetnja turistička sezona u Herceg Novom je definitivno ispod najavljenih očekivanja, pri čemu je gostiju manje na plažama, ugostiteljskim objektima i privatnom smještaju, ocijenjeno je iz hercegnovskog Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije je saopšteno da nije pomoglo ni svečano otvaranje ljetnje turističke sezone 11. juna, ni promašeni muzički festival.

“Nijesu pomogla ni bezbrojna putovanja delegacija koalicione vlasti pod izgovorom promocije novskog turizma ni za to utrošena pozamašna sredstva”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te stranke su rekli da, umjesto da na najavljenoj Skupštini opštine Herceg Novi za 25. jul Turistička organizacija upozna odbornike sa razlozima loše posjete ili pojasni svoju računicu po kojoj ima pet odsto više turista u odnosu na 2019. godinu, ona nudi izmjene odluke o boravišnoj taksi.

“Izmjene ove odluke, navodno, preciziraju nejasne zakonske odredbe a suštinski povećavaju namet ove takse na sve osim supružnika i djece. Očigledno da se žele nametnuti dodatna sredstva turističkoj organizaciji, jer samo ona ima koristi od toga bez obzira što se pravila nikada ne mjenjaju usred igre”, smatraju u DPS-u.

Odbornici u Skupštini opštine Herceg Novi ove godine, kao nikada do sada, nijesu imali priliku da se upoznaju sa pripremama turističke sezone.

“To pravo su za sebe zadržali koalicioni partneri koji vrše vlast u Herceg Novom pa je i odgovornost za lošu turističku sezonu isključivo i jedino njihova”, dodaje se u saopštenju.

Odbornici DPS-a će tražiti da se izmjene Odluke o boravišnoj taksi ne uvrste u dnevni red Skupštine opštine Herceg Novi.

“Razlozi su više nego principijelne prirode. Mijenjati ovu odluku u avgustu je neprimjereno i nekorektno”, rekli su iz DPS-a.

U toj partiji smatraju da bi koalicija na vlasti u Herceg Novom, uz sve svoje koalicione probleme, trebalo da ipak bude makar malo objektivna i prizna da je napravila niz grešaka u promociji i pripremi turističke sezone.

“Kažu “ko prizna pola mu se prašta”. Ali ima i “ko ne prizna da mu se sve prašta”. Koalicionoj vlasti u Herceg Novom građani ovakve promašaje ne smiju ni da zaborave ni da praštaju”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS