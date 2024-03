DPS će podnijeti krivičnu prijavu protiv Lekića

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijeće krivičnu prijavu protiv bivšeg izvršnog direktora Rudnika uglja Pljevlja Milana Lekića, zbog sumnje da je zloupotrijebio položaj i organizovao posao rekordne prodaje uglja vrijedan 62 miliona EUR, preko svojih rođaka i prijatelja.

Iz DPS-a su saopštili da je, prema informacijama koje su prezentovane u javnosti, Lekić ispred Rudnika uglja Pljevlja potpisao ugovor o prodaji uglja sa firmom iza koje stoji on lično.

„Naime, Lekić je sklopio posao o rekordnoj prodaji uglja, vrijedan 62 miliona EUR, sa kompanijom iz Beograda koja je dan prije potpisivanja ugovora formirana“, kazali su iz te partije.

Na čelu te firme su, kako su rekli iz DPS-a, Lekićev rođak i komšija, kao i državljanka Ukrajine.

Iz te partije su naveli da je firma kojoj je Lekić prodao ugalj, u momentu kada je zaključila posao od 62 miliona EUR, imala osnivačkii kapital od 1,7 EUR.

Lekić je, kako su kazali, sklapao poslove od nekoliko desetina miliona EUR i sa suprugom dotične Ukrajinke.

„Lekić je tada taj posao predstavio kao milionski, zbog toga je osnovao i novu kompaniju, koju je smjestio u prostor firme kojim rukovodi njegova supruga“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je ta kompanija završila u blokadi i dugovima prema radnicima i da se dotičnom Ukrajincu izgubio svaki trag.

„Taj očigledan primjer korupcije, nepotizma, protivpravnog sticanja materijalne koristi biće primjer nove krivične prijave protiv Lekića, mada danas iznesene činjenice zaslužuju hitnu reakciju tužilaštva po službenoj dužnosti“, kazali su iz DPS-a.

Oni su rekli da se postavlja pitanje da li Lekića neko politički štiti, pa i pored svih prijava i očiglednog nelegalnog poslovanja, Specijalno državno tužilaštvo ne reaguje.

„Podsjećamo da je naša partija protiv Lekića već ponosila krivičnu prijavu, i to zbog ugovora Rudnika uglja Pljevlja sa Elektroprivredom Srbije, po kojem je crnogorsko državno preduzeće srpskom prodavalo ugalj po višestruko nižoj cijeni od tržišne“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS