Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks porastao, zahvaljujući rastu cijena dionica tehnoloških kompanija, dok je Dow Jones pao, nakon pet dana rasta.

Dow Jones indeks oslabio je 0,76 odsto na 39.112 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,39 odsto na 5.469 bodova, a Nasdaq 1,26 odsto na 17.717 bodova, prenosi Hrportfolio.

Rast S&P i Nasdaq indeksa zahvaljuje se oporavku cijena dionica tehnoloških divova, posebno proizvođača čipova, nakon pada prethodnih dana.

Među najvećim dobitnicama našla se dionica Nvidie, čija je cijena skočila gotovo sedam odsto, nakon što je u prethodna tri dana pala 13 odsto. Znatno su, više od dva odsto, porasle i cijene dionica drugih tehnoloških divova, kao što su Alphabet i Meta Platforms.

Kako iza toga ne stoje neke značajnije vijesti, radi se, kažu analitičari, o uobičajenom uljepšavanju portfelja pred kraj tromjesečja.

I dok su tehnološki i komunikacijski sektor porasli, trgovački je osjetno pao. To je pritislo Dow Jones indeks koji je izgubio dio dobitaka od prethodnih pet dana.

Na evropskim berzama cijene dionica su u utorak pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,41 odsto, na 8.247 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,81 odsto, na 18.177 bodova, a pariski CAC 0,58 odsto na 7.662 boda.

