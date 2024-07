Doprinosi upola manji i dvije minimalne zarade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Minimalna zarada od 450 EUR treba da bude povećana na 600 EUR za zaposlene koji imaju završenu srednju školu i na 800 EUR za one koji imaju visoku školsku spremu, predviđeno je predlogom Fiskalne strategije koju je pripremila Vlada.

Kako pišu Vijesti, doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO) sa sadašnjih 20,5 odsto biće prepolovljeni, na način što će dio koji ide na teret poslodavca od 5,5 odsto biti ukinut, a za zaposlene će biti smanjen sa 15 odsto na oko deset odsto.

To su ključni detalji iz predloga Fiskalne strategije koju je pripremila Vlada premijera Milojka Spajića, a koji su na sastanku predočeni predstavnicima Unije poslodavca (UPCG) koja je socijalni partner izvršne vlasti.

“Na sastanku je predstavnicima poslodavaca rečeno bi predlog Fiskalne strategije danas trebalo da se stavi na javnu raspravu”, kazao je u srijedu nakon sastanka izvor Vijesti.

Ukupni doprinosi za PIO sada iznose 20,5 odsto od bruto zarade, od čega je 15 odsto doprinos na teret zaposlenog, a 5,5 na teret poslodavca. Na prosječnu neto zaradu od 830 EUR, ukupni doprinos za PIO iznosi 208,5 EUR, od čega 152,6 EUR na teret zaposlenog i 55,9 EUR na teret poslodavca.

Ukidanjem doprinosa za PIO za poslodavca znači da bi on imao uštedu od 55,9 EUR na prosječni iznos zarade. Smanjenje doprinosa na teret zaposlenog sa 15 na deset odsto, znači da bi zaposlenom sa prosječnom zaradom neto plata bila veća za 51 EUR.

Na ovo smanjenje doprinosa država bi izgubila prihod od 107 EUR po zaposlenom s prosječnom zaradom. Dio tog novca budžet bi nadoknadio na račun povećanja naplate poreza i doprinosa na osnovu rasta minimalnih zarada na 600 i 800 EUR.

Rast minimalne zarade sa 450 na 600 EUR znači povećanje plate od 150 EUR ili 33 odsto, a rast minimalne zarade sa 450 na 800 EUR znači povećanje plate za 350 EUR ili 78 odsto.

“Predlogom Fiskalne strategije uvodi se za svu ugostiteljsku djelatnost stopa poreza na dodatu vrijednost (PDV) od 15 odsto, zadržava se opšta stopa PDV-a od 21 odsto, a biće oporezovani dobici od igara na sreću. Planirane su i stimulativne mjere u vidu poreskih olakšica za ulaganja u poljoprivredu”, ispričao je izvor Vijesti, dodajući da će Razvojna banka biti isključivo namijenjena za privredu.

Takođe, planira se i da se manjak u državnoj kasi, koji nastane smanjivanjem doprinosa, nadoknadi od markiranja goriva i prodaje nelegalno stečene imovine.

Izvor Vijesti je objasnio da privrednici tek treba da urade analize da vide kako će se plan Vlade iz predloga Fiskalne strategije odraziti na njihovo poslovanje.

