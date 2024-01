Donijeli izmjenu Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija donijelo je izmjenu i dopunu Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.

“Tim Pravilnikom se od 1. januara uvodi kontrola jednostavnih nabavki od Ministarstva finansija kroz realizovanje monitoringa postupka. Navedena kontrola podrazumijeva mogućnost podnošenja zahtjeva za obavljanje monitoringa postupka jednostavne nabavke u roku i na način propisan pravilnikom”, navodi se u saopštenju.

Jednostavne nabavke podrazumijevaju nabavku robe i usluga procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou jednake ili veće od osam hiljada EUR, a manje od 25 hiljada EUR, odnosno, nabavku radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou jednake ili veće od osam hiljada EUR, a manje od 40 hiljada EUR.

“Na taj način omogućena je zaštita prava ponuđača koji učestvuju u postupcima jednostavne nabavke radi sprječavanja kršenja osnovnih principa javnih nabavki i eventualnih nepravilnosti u sprovođenju tih postupaka”, rekli su iz Ministarstva.

Navedeno obustavlja sve radnje naručioca do okončanja pravnog postupanja Ministarstva finansija.

