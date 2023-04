Domaći krompir za domaći čips

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Otkupna cijena ranog krompira za proizvodnju čipsa biće od 30 do 35 centi u zavisnosti od vremena isporuke, saopšteno je iz fabrike Monte čips u Tuzima.

Suvlasnik fabrike Edo Mušović kazao je da je kooperantski ugovor sklopljen sa stotinak poljoprivrednih proizvođača iz Tuzi, Zete i Gusinja i očekuje se proizvodnja od tri do četiri hiljade tona domaćeg krompira.

“Zbog usitnjenih parcela i drugih poteškoća, pokušali smo da ponudimo višu cijenu i tako pomognemo domaćim proizvođačima”, kazao je Mušović Radiju Crne Gore i naglasio da je otkupna cijena krompira za proizvodnju čipsa u zemljama regiona 27 centi.

On je naveo da pored besplatnog prevoza, krompir nije potrebno pakovati osim u džambo vrećama po hiljadu kilograma, prenosi portal RTCG.

Mušović je rekao da je poljoprivrednim proizvođačima podijeljeno i sjeme za krompir koje će biti naplaćeno tako što će “prebiti” dug prilikom isporuke ovogodišnjeg roda.

Predstavnica Opštine Tuzi, Ismeta Đokaj, saopštila je Radiju Crne Gore da će ta lokalna samouprava i ove godine pomagati poljoprivrednu proizvodnju.

“Iznos subvencije po hektaru obrađene zemlje biće uskoro i određen”, rekla je Đokaj.

U fabrici čipsa u Tuzima pozivaju poljoprivrednike iz ostalih krajeva Crne Gore i čelnike opština na saradnju.

