Dolar u sedmici blago oslabio

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice blago je oslabila u očekivanju daljih poteza američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) i Bank of Japana, pri čemu je euro tek blago oslabio, dok je jen porastao čak 2,4 odsto prema dolaru.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošle sedmice blagih 0,05 odsto, na 104,33 boda.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti ojačala 0,2 odsto, pa je cijena eura kliznula na 1,0857 USD, prenosi SEEbiz.

Međutim, kurs dolara pao je prema japanskoj valuti 2,4 odsto, na 153,72 jena (JPY). Riječ je o najvećem padu američke valute prema jenu od početka maja.

Kurs jena od početka je mjeseca u fokusu investitora, a tokom sedmice dostigao je i 151,945 za dolar, što je njegov najviši nivo u zadnjih otprilike tri mjeseca. Jul je započeo na 38-godišnjem najnižem nivou prema dolaru od 161,96 JPY, da bi ga devizna intervencija Bank of Japan (BOJ) te očekivanja da će centralna banka donijeti znatne promjene politike na svom sastanku naredne sedmice pogurnula uvis. Tržišni učesnici procjenjuju da su 64 odsto šanse da će japanska centralna banka podići kamatne stope narednu sedmicu za deset baznih bodova.

Kurs dolara oslabio je prema jenu i nakon što je najnoviji podatak o američkoj inflaciji, mjeren izdacima za ličnu potrošnju, pokazao njeno usporavanje sa majskih 2,6 na 2,5 odsto u junu.

To je, zauzvrat, ojačalo očekivanja da bi Fed ipak u septembru mogao početi smanjivati ključne kamante stope. Fed, naime, pažljivo prati taj indeks za određivanje smjera monetarne politike, a smanjeni inflatorni pritisci podržavaju uvjerenje monetarnih zvaničnika da se inflacija kreće prema ciljanih dva odsto godišnje.

Vođa valutnih istraživanja u Standard Chartered banci u Njujorku, Steve Englander, ocijenio je da je dan ranije objavljen podatak o snažnom američkom ekonomskom rastu od 2,8 odsto u drugom tromjesečju podstakao zabrinutosti hoće li inflacija ubrzati, međutim to se nije dogodilo, stoga su u petak, po objavi indeksa izdataka za ličnu potrošnju, tržišta odahnula.

“Podatak o inflaciji bio je dovoljno dobar, investitori su odahnuli na način da utvrde nema tu ništa zabrinjavajućeg, septembarsko smanjenje kamatnih stopa još je u igri, a ionako se nije očekivalo da Fed u julu dira kamatne stope”, kazao je Englander.

Fed zasjeda 30. i 31. jula, isto kada i BOJ. Očekuje se da će zadržati kamatne stope na postojećim nivoima, međutim trgovci se nadaju da će na svom narednom zasjedanju, u septembru početi s njihovim smanjivanjem te ih do kraja godine smanjiti u još dva navrata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS