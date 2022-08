Dolar snažno porastao prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice snažno porastao, dostigavši najvišu vrijednost u više od mjesec, jer američke Federalne rezerve (Fed) imaju više prostora za povećanje kamata u cilju suzbijanja inflacije nego druge centralne banke.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, skočio je 2,2 odsto, na oko 108 bodova, najvišu vrijednost u više od mjesec, prenosi Hina.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 2,2 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0035 USD, najnižu vrijednost od polovine jula.

Kurs dolara snažno je porastao i prema japanskoj valuti, 2,6 odsto, na 136,95 jena (JPY), najvišu vrijednost od kraja jula.

Najveći sedmični dobitak dolarovog indeksa od aprila 2020. godine zahvaljuje se očekivanjima o daljem agresivnom povećanju kamatnih stopa američke centralne banke.

Iako je u julu inflacija u SAD-u nešto popustila, i dalje se kreće blizu najviših vrijednosti u više od 40 godina i znatno iznad Fed-ovih zacrtanih vrijednosti.

Čelnici Fed-a uoči konferencije centralnih bankara u Jackson Hole-u naredne sedmice, poručuju da je nužno dalje povećanje kamatnih stopa, kako bi se suzbila inflacija.

Stoga uopšte nije upitno hoće li Fed i na sjednici u septembru povećati ključne kamatne stope, nego samo za koliko.

Fed je od marta podignuo kamate za 2,25 procentnih poena.

Prema procjenama na tržištu novca, postoji 54 odsto izgleda da će Fed kamate u septembru podići za 0,5 procentnih poena, a 46 odsto izgleda da će kamate povećati za 0,75 procentnih poena.

Kamate će uskoro ponovno povećati i Evropska centralna banka (ECB), s obzirom na to da je inflacija u eurozoni u julu dostigla novu rekordnu vrijednost od 8,9 odsto.

Premda će i ECB i Fed uskoro ponovno podići kamatne stope, euro je ove sedmice prema dolaru oslabio više od dva odsto.

To je posljedica procjena da, s obzirom na trenutnu snagu ekonomije, Fed ipak ima više prostora za povećanje kamata u odnosu na ostale najveće centralne banke u svijetu.

Zbog toga je od početka godine dolar prema korpi valuta na dobitku više od deset odsto.

