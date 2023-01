Dolar prema korpi valuta oslabio drugu sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta pala i prošle sedmice, druge zaredom, jer inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) popušta, pa se špekuliše mogućnost ublažavanja tempa zaoštravanja monetarne politike.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je proše sedmice 0,2 odsto, na 102 boda, blizu najnižeg nivoa od juna prošle godine.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 0,2 odsto, pa je cijena eura porasla na 1,0855 USD, nedaleko od najvišeg nivoa u devet mjeseci, prenosi Hina.

Kurs dolara prema japanskoj valuti skočio je 1,3 odsto, na 129,6 jena (JPY).

Nakon što je prošle godine ojačao oko osam odsto, dolarov indeks oslabio je od početka ove godine 1,4 odsto.

To je najviše posljedica popuštanja inflacionih pritisaka u SAD-u, pa se očekuje da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) ubuduće biti manje agresivan u zaoštravanju monetarne politike.

Doduše, većina čelnika Feda ovih dana poručuje da će trebati povećati ključne kamate iznad nivoa od pet odsto kako bi se suzbila inflacija.

Međutim, na tržištu novca procjenjuje se da bi konačna kamata, na kojoj bi Fed zaustavio ciklus povećanja, mogla iznositi 4,89 odsto.

Takođe, procjenjuje se da će čelnici Feda na sjednici u februaru povećati ključne kamate 0,25 postotnih bodova, a ne 0,5 bodova, kako su to učinili na posljednjoj prošlogodišnjoj sjednici.

Fed je prošle godine povećao kamate za ukupno 4,25 postotnih bodova, u raspon od 4,25 do 4,5 odsto, što je njihov najviši nivo u posljednjih 15 godina.

Evropska centralna banka (ECB) prošle godine je povećala kamate za ukupno 2,5 postotnih bodova. Očekuje se da će nastaviti s povećanjem kamata i na početku ove godine.

I dok je prema euru blago oslabio, dolar je znatno ojačao prema japanskoj valuti.

Očekivalo se, naime, da će japanska centralna banka preduzeti neke korake prema zaoštravanju monetarne politike, s obzirom na to da je inflacija u Japanu dostigla četiri odsto, najviši nivo od 1981. godine.

Međutim, čelnici centralne banke odlučili su prošle sedmice zadržati labavu monetarnu politiku kako bi podržali rast privrede.

