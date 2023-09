Dolar prema korpi valuta ojačao desetu sedmicu zaredom

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na valutnim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta porasla i prošle sedmice, desete zaredom, nakon procjene američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) da bi kamate mogle ostati povišene duži period nego što se očekivalo.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,2 odsto, na 105,58 bodova, blizu najvišeg nivoa u šest mjeseci.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,1 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0653 USD, prenosi Hina.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 0,4 odsto, na 148,37 jena (JPY).

Jačanje dolara deset sedmica zaredom nije zabilježeno gotovo deset godina, a posljedica je prošlosedmičnih procjena Fed-a.

Na redovnoj sjednici čelnici Feda ostavili su prošle sedmice ključne kamatne stope nepromijenjene, no objavljene su nove procjene prema kojima većina njih očekuje da će zbog povišene inflacije do kraja godine trebati još jednom povećati kamate 0,25 postotnih bodova, u raspon od 5,5 do 5,75 odsto.

Prognoze čelnika Feda pokazuju, takođe, da bi se kamate mogle zadržati na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo.

Procjenjuju, naime, da je naredne godine moguće smanjenje kamata u dva navrata, dva manje nego što su očekivali u junskim procjenama. Tako bi se naredne godine kamata snizila ukupno 0,5 postotnih bodova, na 5,1 odsto.

Na konferenciji za novinare predsjednik Feda Jerome Powell kazao je u srijedu da je postignut napredak u borbi s inflacijom, ali da bi stopa trebalo da bude još niža da bi se moglo reći da je inflacija savladana.

Čelnici Feda procjenjuju da bi na ciljane nivoe od oko dva odsto inflacija mogla pasti tek 2026. godine.

Privreda je i dalje snažna, pa je smanjen rizik od recesije.

Fed je procjenu rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini povećao na 2,1 odsto, što je dvostruko više u odnosu na prethodne procjene. Naredne godine bi rast mogao usporiti na 1,5 odsto.

I svi posljednji podaci pokazuju da američka privreda raste brže od ostalih najvećih ekonomija svijeta.

S druge strane, pojedini izvještaji sugerišu da je privreda eurozone vjerovatno pala u trećem tromjesečju.

„Američka privreda i dalje raste stabilnije nego ostala u svijetu i čini mi se da će se tako nastaviti još neko vrijeme”, kazao je analitičar u firmi Trader X, Michael Brown.

