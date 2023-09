Dolar prema korpi valuta blago ojačao

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ojačao sedmu sedmicu zaredom, jer ulagači procjenjuju da je američko tržište rada i dalje snažno, pa bi centralna banka mogla dodatno da poveća kamatne stope.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,1 odsto na 104,23 boda.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,15 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0780 USD, prenosi Hrportfolio.

No, dolar je pojeftinio prema japanskom jenu, 0,2 odsto na 146,15 jena (JPY).

Na početku sedmice, dolar je bio pod pritiskom, jer je niz novih podataka ukazivao na usporavanje rasta američke privrede, što je umanjilo izglede da će Federalne rezerve (Fed) dodatno povećati kamatne stope.

Zbog toga je dolarov indeks skliznuo duboko ispod vrijednosti od 104 boda.

No, dobici dolara prema korpi valuta sedmu sedmicu zaredom zahvaljuju se značajnom rastu krajem sedmice, kada su objavljeni podaci koji pokazuju da je američko tržište rada i dalje snažnije nego što se očekivalo.

Objavljeno je, naime, da je u avgustu broj zaposlenih porastao za 187 hiljada, dok su analitičari u anketi Reutersa očekivali 170 hiljada.

Pritom je stopa nezaposlenosti porasla s 3,5 na 3,8 odsto, dok je prosječna satnica porasla 4,3 odsto na godišnjem nivou.

Ti podaci podržali su kurs dolara, jer pokazuju da je ekonomija i dalje na solidnim temeljima i da će najvjerovatnije izbjeći recesiju.

Uz to, podaci su podstakli špekulacije da Fed i dalje ima prostora za povećanje kamata kako bi suzbio inflaciju.

Premda je i u eurozoni inflacija i dalje visoka, na tržištu novca procjenjuje se da postoji gotovo 80 odsto izgleda da Evropska centralna banka (ECB) neće na sjednici u septembru povećati kamatne stope.

Zbog toga je euro blago oslabio prema dolaru.

