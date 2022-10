Dolar oslabio prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice oslabio prema korpi valuta, jer su japanske vlasti intervenisale na tržištu nakon što se kurs američke valute, prvi put nakon 32 godine, probio iznad 150 jena (JPY).

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je oko jedan odsto na 111,9 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti oslabio 1,45 odsto pa je cijena eura dostigla 0,9860 USD.

Kurs dolara pao je i prema japanskoj valuti, 0,7 odsto na 147,65 JPY, prenosi Hina.

Premda su japanske vlasti duže vrijeme prijetile intervencijom na tržištu zbog drastičnog slabljenja jena, kurs dolara probio se u petak, prvi put od 1990. godine, iznad vrijednosti od 150 JPY.

Stoga su toga dana japanske vlasti konačno intervenisale na tržištu prodajući dolare. Zbog toga je u jednom trenutku kurs dolara pao na samo 144,5 JPY, no kasnije je ipak nadoknadio dio gubitaka.

„Mnogi su očekivali da će japanske vlasti intervenisati kada kurs dolara premaši vrijednost od 150 JPY. To se i dogodilo, i to u petak veče, kada su se dileri na londonskom tržištu već spremali za vikend i kada je likvidnost bila niska. Čini se da je intervencija zamišljena tako da nanese najviše štete onima koje japanske vlasti nazivaju špekulantima”, rekao je valutni strateg u firmi TD Securities, Mazen Issa.

Jen je već sedmicama pod pritiskom, jer japanska centralna banka i dalje vodi vrlo labavu monetarnu politiku, za razliku od američke i većine ostalih vrhovnih monetarnih institucija u svijetu, koje zbog visoke inflacije podižu kamatne stope.

Dolar je oslabio i prema euru, kao i većini drugih evropskih valuta, što je posljedica smirivanja britanskog finansijskog tržišta, nakon što je britanska Vlada odustala od kontroverznog plana smanjenja poreza bogatijima, a povećanja državnog zaduživanja.

No, politička kriza u Britaniji daleko je od smirivanja, jer je premijerka Liz Truss prošle sedmice podnijela ostavku, pa se traži novi čelnik Konzervativne stranke i Vlade.

