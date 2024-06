Dolar ojačao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice ojačao prema korpi valuta, jer su zbog snažnog američkog tržišta rada splasnula očekivanja u vezi sa smanjenjem kamatnih stopa američke centralne banke.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,31 odsto na 104,94 boda.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti porasla 0,41 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,08 USD, prenosi Hrportfolio.

Kurs dolara oslabio je prema jenu.

Podaci koji su tokom sedmice objavljivani o tržištu rada u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i o industrijskoj aktivnosti, ukazivali su na slabljenje rasta u najvećoj svjetskoj privredi, zbog čega su rasla očekivanja da će Fed od septembra u dva navrata sniziti kamatne stope.

Međutim, izvještaj američkog Ministarstva rada o zaposlenosti u maju pokazao je u petak snažan skok broja zaposlenih, za čak 272 hiljade, premašivši prognoze koje su se kretale oko 185 hiljada.

Tako snažno tržište rada ostavlja Fed-u prostora da još neko vrijeme zadrži kamatne stope visokima, kako bi se borio protiv inflacije.

Stoga su krajem sedmice naglo splasnula očekivanja o tome da će Fed sniziti ove godine kamatne stope u dva navrata, pa sada tržišni učesnici očekuju evenutalno jedno smanjenje.

“Ovaj hit podatak o broju zaposlenih otežava Fed-u da krene putem smanjenja stopa. Narednih nekoliko mjeseci biće zanimljivo, jer će se Fed morati boriti s jačom izvedbom američke ekonomije, što će mu ograničavati da slijedi primjer ECB-a i smanji troškove zaduživanja”, rekao je Giuseppe Sette iz firme za istraživanje tržišta Toggle AI.

Za razliku od Fed-a, Evropska centralna banka (ECB) u četvrtak je prvi put snizila kamatne stope u eurzoni od 2019. godine, srezavši ih za 0,25 procentnih poena, s rekordne vrijednosti od četiri odsto na 3,75 odsto.

To je prvi put da je ECB pokrenuo ciklus popuštanja monetarne politike prije Fed-a. To je, očekivano, negativno uticalo na kurs eura prema dolaru, budući da smanjenje kamatne stope znači niži prinos na evropsku valutu.

Time se ECB priključio još nekim velikim centralnim bankama, poput kanadske, koja je u srijedu postala prva zemlja iz Grupe sedam najrazvijenijih zemalja (G7), koja je smanjila ključnu kamatnu stopu, te švedske Riksbank i švajcarske nacionalne banke, koje su takođe započele ciklus monetarnog popuštanja.

