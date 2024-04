Dolar ojačao prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice, četvrte zaredom, ojačao prema korpi valuta, jer se nakon novih podataka o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) čini da će kamate Federalnih rezervi (Fed) ostati povišene duže nego što se očekivalo.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, ojačao je 1,6 odsto na 106,01 bod.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti skočila 1,7 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0645 USD, prenosi Hina.

Dolar je ojačao i prema japanskoj valuti, 1,1 odsto, pa je njegov kurs dostigao 153,25 jena (JPY).

Jačanje dolara posljedica je promjene u procjenama kada će američka centralna banka početi da smanjuje kamatne stope i za koliko će ih smanjiti.

Do te je promjene došlo jer su novi podaci pokazali da inflacija u SAD-u ne popušta.

Ove sedmice je objavljeno da su potrošačke cijene u martu porasle 0,4 odsto na mjesečnom nivou, dok je inflacija na godišnjem nivou dostigla 3,5 odsto, što je 0,3 procentna poena više nego u februaru.

To je veći rast cijena nego što su analitičari procjenjivali, a više od očekivanja porasla je i osnovna stopa inflacije, iz koje su izuzete cijene hrane i energenata.

Podaci pokazuju da posljednjih mjeseci inflacija ne popušta i da se i dalje kreće znatno iznad planirane vrijednosti Fed-a od oko dva odsto.

Stoga centralna banka nema razloga da žuri sa smanjenjem kamatnih stopa, što ovih dana poručuju i čelnici američke centralne banke.

Nakon ovih podataka, gotovo sasvim su splasnule nade ulagača da će Fed smanjiti kamate na sjednici u junu.

Malo je izgleda i da će proces smanjenja kamata početi u julu, pa se prvo smanjenje cijene novca sada očekuje u septembru.

Pitanje je, takođe, u koliko bi navrata Fed ove godine mogao smanjiti kamate. Do sada se očekivalo da će to biti u tri navrata za po 0,25 procentnih poena, no sve je izglednije da će biti manje rezova.

S druge strane, euro se našao pod pritiskom, jer je sve izglednije da će Evropska centralna banka (ECB) početi da smanjuje kamate prije Fed-a, jer se inflacija u eurozoni kreće na nižim nivoima, dok su neke ekonomije tog bloka u recesiji.

Čelnici ECB-a su na sjednici zadržali kamatne stope nepromijenjene, no jasno su poručili da bi uskoro moglo početi popuštanje restriktivne monetarne politike.

Na tržištu se procjenjuje da bi proces popuštanja monetarne politike mogao početi u junu.

Dolar je značajno ojačao i prema japanskoj valuti, pa se njegov kurs kreće na najvišim vrijednostima u 34 godine.

Premda japanske vlasti već sedmicama upozoravaju da bi mogle intervenisati na tržištu kako bi spriječile dalje slabljenje jena, dolar i dalje postupno jača.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS