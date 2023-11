Dolar ojačao prema korpi valuta

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dolar je prema korpi valuta ove sedmice ojačao, nakon što su čelnici američke centralne banke najavili da je moguće dalje zaoštravanje monetarne politike.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je ove sedmice 0,7 odsto na 105,85 bodova.

Istovremeno, dolar je ojačao prema evropskoj valuti, 0,4 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0685 USD.

Kurs dolara je takođe porastao prema japanskoj valuti, 1,4 odsto na 151,5 jena (JPY), nedaleko od najvišeg nivoa za godinu, prenosi Hrportfolio.

Dolar je ove sedmice nadoknadio neke od gubitaka iz prethodne, kada je naglo pao pošto su investitori zaključili da je ciklus povećanja kamatnih stopa američke centralne banke završen.

Međutim, tu tezu poljuljao je predsednik Fed-a, Jerome Powell, koji je rekao da je moguće dalje zaoštravanje monetarne politike.

On je na sastanku Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) kazao da je zadovoljan slabljenjem inflacije, ali da nije siguran da je Fed uradio dovoljno.

„Fed je odlučan da uspostavi dovoljno restriktivnu monetarnu politiku kako bi inflaciju sveo na planirani nivo. Nijesam siguran da smo to još postigli“, rekao je Powell.

Pored Powella, mnogi drugi zvaničnici Fed-a rekli su da je moguće još jedno povećanje stope, s obzirom na to da je inflacija i dalje značajno iznad planiranih dva odsto Fed-a.

Naredne sedmice biće objavljeni izveštaji o potrošačkim cijenama i prometu u maloprodaji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi mogli da daju nove naznake da li postoji potreba za daljim pooštravanjem monetarne politike.

Na tržištu i dalje preovladava teza da Fed neće povećavati kamate.

Vjeruje se da ni Evropska centralna banka (ECB) više neće podizati kamate, s obzirom na to da inflacija u eurozoni postepeno jenjava.

