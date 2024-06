Dolar ojačao prema japanskom jenu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Kurs dolara je ove sedmice prema japanskoj valutu dostigao novu najvišu vrijednost u gotovo 40 godina, dok je u odnodu na euro pao.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, iznosio je na kraju sedmice gotovo isto kao i sedmicu prije, 105,85 bodova.

Pritom je vrijednost dolara prema evropskoj valuti pala 0,2 odsto, pa je cijena eura dostigla 1,0713 USD, prenosi Hina.

No, kurs dolara porastao je prema japanskoj valuti, 0,65 odsto na 160,85 jena (JPY).

Polovinom sedmice cijena dolara dostigla je i 161,27 JPY, najvišu vrijednost od 1986. godine.

Zbog toga japanske finansijske vlasti upozoravaju kako bi mogle da intervenišu u slučaju prekomjernog slabljenja jena.

Kurs eura prema japanskoj valuti dostigao je najvišu vrijednost u istoriji, 172,38 JPY.

U fokusu ulagača bili su podaci o inflaciji. Ulagače je iznenadio rast inflacije u nekoliko zemalja, između ostalih u Australiji i Kanadi.

Na tržištima se duže vrijeme smatralo da je ciklus povećanja kamata u svijetu završen i da slijedi popuštanje monetarne politike.

No, rast inflacije u Australiji i poruka iz tamošnje centralne banke da se na prošloj sjednici razgovaralo o povećanju kamata izazvali su špekulacije o daljem zaoštravanju monetarne politike.

S najviše nestrpljenja čekao se izvještaj o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). U petak objavljeni podaci pokazali su da su cijene na mjesečnom nivou porasle 0,1 odsto, a na godišnjem 2,6 odsto.

To je nešto niža inflacija nego mjesec ranije, no to nije značajnije uticalo na očekivanja u vezi sa kamatnim stopama američke centralne banke.

Čelnici Federalnih rezervi (Fed) već duže vrijeme poručuju da je inflacija i dalje značajno iznad planirane vrijednosti od oko dva odsto i procjenjuju da je do kraja godine moguće jedno smanjenje kamata.

Na tržištu se, pak, spekuliše da će Fed do kraja godine u dva navrata smanjiti kamate, počevši od septembra.

Kako će Fed kamate smanjiti kasnije nego što se početkom godine očekivalo, dok je Evropska centralna banka (ECB) već započela ciklus popuštanja monetarne politike, dolar je u odnosu na euro u drugom tromjesečju ojačao 0,7 odsto.

U odnosu na japansku valutu, kurs dolara skočio je u proteklom kvartalu gotovo šest odsto.

