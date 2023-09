Dolar ojačao osmu sedmicu zaredom

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice prema korpi valuta ojačao osmu sedmicu zaredom, jer će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), možda dodatno povećati kamate, ili ih zadržati na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo.

Dolarov indeks, koji prati vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,7 odsto na 105,05 bodova, najvišu vrijednost u šest mjeseci, prenosi Hrportfolio.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,75 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,0700 USD.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 1,1 odsto na 147,80 jena (JPY).

Jačanje dolara osam sedmica zaredom nije zabilježeno još od 2014. godine, a zahvaljuje se podacima koji pokazuju da su američka ekonomija i tržište rada i dalje snažni.

U avgustu su aktivnosti u uslužnom sektoru Sjedinjenih Američkih Država (SAD) porasle više nego što se očekivalo, dok je broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima u SAD-u pao na 216 hiljada, najniži nivo od februara.

Ti podaci podstakli su špekulacije da će Fed dodatno povećati kamatne stope, s obzirom na to da se potrošnja, rast plata i inflacija ne “hlade” dovoljno.

Doduše, velika većina analitičara i dalje očekuje da će Fed na sjednici u septembru ostaviti kamate nepromijenjene, a većina ih smatra i da ih neće dodatno povećati ni u novembru.

Međutim, zbog otpornosti ekonomije, ali i povišene inflacije, sve je izglednije da Fed neće početi da smanjuje kamate tako brzo kako se prije očekivalo.

Euro je prema dolaru oslabio osmu sedmicu zaredom.

Premda je u eurozoni inflacija i dalje visoka, na tržištu novca procjenjuje se da postoji gotovo 80 odsto izgleda da Evropska centralna banka (ECB) neće na sjednici u septembru povećati kamatne stope, jer ekonomiji eurozone prijeti recesija.

