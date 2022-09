Dolar ojačao

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima dolar je prema korpi valuta prošle sedmice ojačao jer inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) ne popušta dovoljno da bi dozvolila američkoj centralnoj banci, Federalnim rezervama (Fed) da uspori tempo povećanja kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 0,6 odsto, na 109,68 bodova, prenosi SEEbiz.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 0,3 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,001 USD.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 0,2 odsto, na 142,95 jena (JPY).

Uspon dolara započeo je u utorak, nakon izvještaja koji je pokazao da je inflacija u SAD-u u avgustu iznosila 8,3 odsto.

To je, doduše, manje u odnosu na 8,5 odsto iz jula, ali više u odnosu na očekivanja analitičara od 8,1 odsto.

Uz to, temeljna stopa inflacije, iz koje su isključene cijene energenata i hrane, porasla je s 5,9 na 6,3 odsto.

Nakon tih podatka, ojačale su špekulacije o dodatnom agresivnom povećanju kamatnih stopa Fed-a.

Fed podiže kamate od marta, a dodatno će ih povećati i na dvodnevnoj sjednici 20. i 21. septembra.

Očekuje se novo, treće u nizu, povećanje 0,75 postotnih bodova, a neki analitičari smatraju da je moguće povećanje i za cijeli postotni bod.

S druge strane, japanska centralna banka još će neko vrijeme voditi podsticajnu monetarnu politiku zbog slabosti ekonomije, a to joj omogućuje i relativno niska inflacija.

Zbog toga se kurs dolara prema jenu kreće blizu najviših nivoa u 24 godine.

Kurs eura zadržao se iznad nivoa od jednog dolara, uprkos blagom padu.

Nakon što je prije desetak dana Evropska centralna banka (ECB) povećala kamatne stope agresivnih 0,75 postotnih bodova, čekaju se novi signali o daljem povećanju kamatnih stopa jer se inflacija u eurozoni već mjesecima kreće na rekordnim nivoima.

Tako je prošle sedmice nastavljeno jačanje američke valute. Od početka godine dolar je u odnosu na korpu valuta ojačao oko 15 odsto.

