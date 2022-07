Dolar na novom najvišem nivou u 20 godina

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara prema korpi valuta prošle sedmice dostigla novi najviši nivo u 20 godina, pri čemu je kurs evropske valute prema dolaru skliznuo na najniži nivo u isto toliko godina jer privredi eurozone prijeti recesija.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je prošle sedmice 1,5 odsto, na otprilike 107 bodova, a u jednom je trenutku dosegnuo i 107,79 bodova, novi najviši nivo u 20 godina, prenosi SEEbiz.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti ojačao 2,2 odsto, pa je cijena EUR skliznula na 1,0185 USD, a u jednom je trenutku zaronila na 1,0072 USD, novi najniži nivo u 20 godina.

Kurs dolara porastao je i prema japanskoj valuti, 0,6 odsto, na 136,1 jena (JPY).

Dolarov indeks porastao je više od jedan odsto drugu sedmicu zaredom, što se najviše zahvaljuje agresivnom povećanju kamatnih stopa američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed).

Prošle sedmice objavljen je zapisnik s junske sjednice Feda, na kojoj su kamate povećane 0,75 postotnih bodova.

Zapisnik je pokazao da se čelnici Fed-a slažu da bi na sjednici u julu trebalo dodatno povećati ključne kamate 0,5 ili 0,75 postotnih bodova, s obzirom na to da se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u više od 40 godina, iznad 8,5 odsto.

Na tržištu novca sada se procjenjuje da će ključna kamata u martu naredne godine dostići vrhunac od 3,44 odsto, dok se nedavno procjenjivalo da bi do maja mogla dostići četiri odsto. Trenutno se kreće na 1,58 odsto.

Japanska valuta je pod pritiskom slabosti trećeg po veličini svjetske ekonomije, premda japanska centalna banka, za razliku od većine ostalih centalnih banaka u svijetu, i dalje pokušava podržati privredu labavom monetarnom politikom.

U petak je, neposredno nakon kobnog atentata na bivšeg premijera Shinza Abea, jen ponešto ojačao jer slovi za sigurno utočište kapitala u nesigurna vremena. Međutim, ubrzo se ponovo našao pod pritiskom.

Euro je oslabio jer privredi eurozone zbog energetske krize prijeti recesija.

Uprkos tome, Evropska centralna banka (ECB) moraće povećati ključne kamate jer se inflacija u tom bloku kreće na rekordnim nivoima od 8,6 odsto.

Nakon što u julu ECB poveća kamate 0,25 postotnih bodova, u septembru se može očekivati i veće povećanje kamata, kazao je prošle sedmice član upravnog savjeta ECB-a, Ignazio Visco.

Uprkos skorašnjem zaoštravanju monetarne politike, ECB će zaostajati za tempom povećanja kamata u SAD-u, stoga se može očekivati i dalje jačanje dolara, pa bi uskoro jedan euro mogao iznositi jedan dolar.

„Zamah dolara je snažan. Šanse da kurs dolara dosegne paritet s eurom nijesu zanemarive narednih dana”, kazao je strateg u ING Bank, Francesco Pesole.

Prošle sedmice, druge zaredom, američka valuta ojačala je i u odnosu na britansku, za gotovo jedan odsto, što je posljedica političkog haosa nakon što je nekoliko ministara podnijelo ostavku u vladi, dok je premijer Boris Johnson najavio ostavku, ali ne odmah, kako to traže brojni zvaničnici njegove Konzervativne stranke.

Od početka godine dolar je prema korpi valuta na dobitku više od 11 odsto.

