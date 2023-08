Dolar blago ojačao

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice ojačao prema korpi valuta drugu sedmicu zaredom, dok je britanska centralna banka ponovno povećala ključne kamatne stope.

Dolarov indeks, koji prati kretanje američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,3 odsto na 102,2 boda.

Pritom je kurs dolara prema evropskoj valuti ojačao gotovo 0,1 odsto, pa je cijena eura skliznula na 1,1010 USD.

Dolar je poskupio i prema japanskom jenu, oko 0,1 odsto na 141,85 jena (JPY), prenosi Hrportfolio.

Jačanje dolara posljedica je špekulacija da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed), mogla još jednom do kraja godine da poveća kamatne stope i zadrži ih na povišenim vrijednostima duže nego što se očekivalo.

Naime, svi posljednji podaci pokazuju da je američko tržište rada i dalje snažno, što bi moglo da podrži dalji rast potrošnje, a time i povišenu inflaciju.

Doduše, rast zapošljavanja je usporio. U julu je broj zaposlenih u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) porastao za 187 hiljada, manje od očekivanih 200 hiljada. Uz to, podaci iz prethodnih mjeseci revidirani su naniže.

Međutim, stopa nezaposlenosti skliznula je na 3,5 odsto, dok je prosječna satnica porasla 0,4 odsto u odnosu na prethodni mjesec, pa je na godišnjem nivou porasla 4,4 odsto, više nego što se očekivalo.

Odluka agencije Fitch o smanjenju kreditnog rejtinga SAD-a s najviše razine AAA na AA+ nije značajnije uticala na valutno tržište i kurs dolara.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS