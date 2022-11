Dodijeljene nagrade PKCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, uručio je danas kompanijama Hemosan, Zetagradnja, Fly Montenegro Ground Handling, Trebjesa i Crnogorski Telekom, kao i izvršnom direktoru hotelske grupe Casa del mare, Nikoli Miliću, nagrade Privredne komore (PKCG).

Nagradu za uspješno poslovanje u prošloj godini dobili su Hemosan iz Bara u kategoriji mikro i malih preduzeća, Zetagradnja u kategoriji srednjih i velikih i Fly Montenegro Ground Handling u kategorji preduzeća čije su vlasnice žene.

Kompaniji Trebjesa pripala je nagrada za društvenu odgovornost, a Telekomu za inovativnost. Miliću je uručena nagrade za unapređenje menadžmenta.

Nagrada PKCG već šest decenija predstavlja prestižno priznanje kojim se ističu vrijedna postignuća crnogorskih pregalaca u kategorijama uspješno poslovanje, društvena odgovornost, inovativnost i unapređenje menadžmenta.

Predsjednica PKCG, Nina Drakić, čestitala je svim nagrađenima na postignutim rezultatima kojima su zavrijedili nagradu.

“Uvjerena sam da će ovo samo biti dodatni podstrek za njihovo uzlazno putovanje ka daljem uspjehu”, rekla je Drakić.

Ona je obećala da će PKCG nastaviti da daje doprinos unapređenju poslovnog ambijenta, koji će biti dovoljno podsticajan za razvoj biznisa, nova ulaganja i realizaciju poslovnih ideja.

Đukanović je na svečanoj dodjeli nagrada u Vili Gorica saopštio da se beskompromisno mora nastaviti dalje i da pripadnost Evropskoj uniji (EU) nije simbolički cilj, već mukotrpni proces usvajanja temeljnih evropskih vrijednosti i posvećeno dostizanje standarda koji će nas učiniti konkurentnim.

“Uspješnim primjerima poput današnjih laureata, najbolje ćemo razbiti predrasude da crnogorske firme ne mogu da se suprotstave stranoj konkurenciji. Crna Gora jeste mala, ali nema nikakvog razloga da u biznisu ne budemo uspješni onoliko koliko smo u drugim oblastima”, rekao je Đukanović.

On je zaključio da će nastaviti reformsku politiku i integraciju sa EU i regionom.

