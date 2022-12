Dodatno unaprijeđen regulatorni okvir za sanaciju kreditnih institucija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet Centralne banke (CBCG) utvrdio je danas Nacrt izmjena i dopuna Zakona o sanaciji kreditnih institucija, kojim će se stvoriti pretpostavke za dodatno snaženje kapaciteta za pokriće gubitaka i dokapitalizaciju tih institucija.

„Savjet je utvrdio Nacrt u cilju usklađivanja sa relevantnim direktivama EU, između ostalih sa BRRD II direktivom. Izmjenama i dopunama će se stvoriti pretpostavke za dodatno snaženje kapaciteta za pokriće gubitaka i dokapitalizaciju kreditnih institucija, kako bi negativni uticaj eventualnih sanacija na stabilnost finansijskog sistema i javne finansije bio sveden na najmanju moguću mjeru“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su objasnili da je stupanjem na snagu tog zakona, domaći zakonodavni okvir u potpunosti usklađuje sa EU regulativom u oblasti sanacije kreditnih institucija.

Oni su dodali i da aktuelni trendovi iz Izvještaja o kretanju cijena za treći kvartal, koji je danas usvojio Savjet, ukazuju da će inflacija u Crnoj Gori u ovoj godini biti najviša od obnove nezavisnosti.

Na sjednici je ocijenjeno da je inflacija najvećim dijelom uvezena, odnosno uzrokovana faktorima sa međunarodnog tržišta, dok je manjim dijelom rezultat domaćih neravnoteža.

„Modelska prognoza za kraj ove godine projektuje da će se inflacija kretati u rasponu od 16,2 do 18,9 odsto, sa centralnom projekcijom od 17,8 odsto. Ekspertska procjena CBCG projektuje stopu inflacije u rasponu od 16 do 20 odsto“, navodi se u saopštenju.

Savjet je, u cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera, odlučio da ona za prvi kvartal bude nula odsto.

„Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, određeno je da stopa kontracikličnog bafera kapitala za prvi kvartal naredne godine bude nula odsto, kako je bilo i do sada“, navodi se u saopštenju.

Savjet je usvojio Makroekonomski izvještaj CBCG za treći kvartal, u kojem se navodi da je realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Crnoj Gori tokom prvih devet mjeseci ove godine, prema preliminarnim podacima Monstata, iznosio 7,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

„Ostvareni rast rezultat je povećanja aktivnosti u turizmu, trgovini i većini vidova saobraćaja“, kazali su iz CBCG.

Savjet je usvojio izmjene odluka o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, kao i o makroprudencijalnim mjerama, koje se odnose na kredite koji se odobravaju građanima, kojom se produžava primjena mjera kojima se ciljano ograničava rast neobezbijeđenih gotovinskih kredita građana i tokom naredne godine.

Na sjednici su usvojeni i izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za oktobar i kvartalni o poslovanju banaka.

