Dodatno intenziviraju rad kako bi realizovali sve obaveze

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) će, formiranjem Koordinacionog tijela za praćenje procesa evropskih integracija, dodatno intenzivirati svoj rad kako bi sve obaveze realizovala kvalitetno, saopštila je guvernerka Irena Radović.

Radović se u okviru radne posjete Briselu gdje je delegacija Centralne banke imala niz važnih sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija, sastala sa generalnim direktorom Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR), Hertom Janom Kopmanom, kojeg je upoznala sa formiranjem Koordinaciono tijelo za praćenje procesa evropskih integracija.

„Na ovaj način ćemo dodatno intenzivirati svoj rad kako bismo sve obaveze za ispunjenje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima kojima CBCG rukovodi realizovali kvalitetno i blagovremeno“, kazala je Radović.

Na sastanku je razgovarano o realizovanim i predstojećim aktivnostima u okviru pregovaračkih poglavlja 4 – Sloboda kretanja kapitala, 9 – Finansijske usluge i 17 – Ekonomska i monetarna politika, kojim CBCG rukovodi.

Radović je informisala sagovornika i o intenzivnim aktivnostima koje je CBCG, u saradnji sa ostalim regulatorima, Vladom i Skupštinom, sprovela na planu usaglašavanja domaće regulative sa pravnom tekovinom EU u oblastima koje su od značaja za ispunjavanje SEPA kriterijuma.

Kopman je pohvalio ove izuzetne napore i istakao da su ih prepoznala nadležna tijela Evropske komisije.

Sagovornici su se saglasili u ocjeni da Crna Gora treba da iskoristi aktuelni zamah politike proširenja i nastavi sa sprovođenjem ključnih reformi u oblastima od strateškog značaja za ubrzanje ekonomskog rasta i približavanje državama članicama Unije.

