Dočekuju goste i na tivatskom aerodromu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), u saradnji s kompanijom One, nastavlja kampanju Poveži se sa Crnom Gorom i od ove sedmice, pored graničnih prelaza Dobrakovo i Debeli brijeg, dočekuje turiste na tivatskom aerodromu, uz podršku Aerodroma Crne Gore.

„Kampanja, koja podrazumijeva doček putnika na Aerodromu Tivat, uz dijeljenje prigodnih poklona, trajaće mjesec i ima za cilj unapređenje iskustva gostiju u destinaciji“, navodi se u saopštenju NTO.

Tako će, kako je objašnjeno, turisti koji putuju preko tivatskog areodroma biti srdačno dočekani uz poklone NTO i jednodnevne kartice sa pet gigabajta interneta, koje je obezbijedila kompanija One.

Iz NTO su saopštili da će svi turisti moći da učestvuju i u nagradnoj igri koju su organizovali sa kompanijom One. Na taj način biće unaprijeđeno iskustvo turista pri prvom kontaktu sa destinacijom, a turistima pružene i sve potrebno informacije za bezbrižniji boravak u Crnoj Gori.

PR menadžerka NTO, Milena Vujović, podsjetila je da je prethodne sedmice uz podršku Uprave policije i sponzorstvo kompanije Aqua Bianca, pokrenuta kampanja na graničnim prelazima Dobrakovo i Debeli brijeg, te da su vrlo zadovoljni reakcijom turista.

“NTO prvi put sprovodi kampanju ovog tipa i zaista zmo zadovoljni reakcijama turista na graničnim prelazima. Uz Aerodrom Tivat, na ovaj način ćemo pokriti sve granične prelaze na kojima su najveće gužve uslijed povećene frekvencije putnika tokom ljetnje turističke sezone“, rekla je Vujović.

Ona je dodala da je cilj da se putem kampanje, uz podršku službenika Granične policije i Aerodroma Crne Gore, turistima pruži topla dobrodošlicu, da se na neki način osjete posebno i tako stvore bolji prvi utisak o destinaciji.

„Sve to utiče na nihovo kompletno iskustvo, te smatramo da ovakve akcije mogu doprinijeti boljoj afirmaciji naše zemlje, kao turističke destinacije, u Evropi i svijetu. Vjerujemo da je ovo samo prvi korak i da ćemo sljedeće godine, uz podršku partnera iz javnog i privatnog sektora, proširiti ovu inicijativu i na druge granične prelaze, te time kontinuirano raditi u pravcu unapređenja iskustva gostiju”, kazala je Vujović.

Ispred kompanije One, ekspertkinja za komunikacije Jelena Marković Čađenović iskazala je zadovoljstvo početkom kampanje na graničnim prelazima i Aerodromu Tivat.

“Nakon zaista izuzetnih utisaka turista iz regiona na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Srbijom, kampanju Poveži se sa Crnom Gorom već u toku ove turističke sezone širimo prisustvom i na Aerodromu Tivat. Usmjereni i na goste koji u Crnu Goru dolaze vazdušnim putem iz zemalja Zapadne Evrope i svijeta, izuzetno nas raduje što smo u prilici da pružimo srdačnu dobrodošlicu“, navela je Markovć Čađenović.

Ona je dodala da su dio dobrodošlice pažljivo osmišljeni pokloni i informacije koji će prvi kontakt sa destinacijom učiniti ljepšim i prijatnijim.

„Znajući koliko je u našem vremenu komunikacija važna, kompanija One je za njih obezbijedila jednodnevne kartice sa pet gigabajta interneta. Naša zajednička inicijativa pored povezivanja turista sa Crnom Gorom, svjedoči takođe o tome koliko je povezivanje važno kada je riječ o kompanijama i institucijama. Ona predstavlja jednu od onih zamisli koje udruženim snagama možemo pretočiti u stvarnost, u ovom slučaju kreirati inicijativu koja promoviše crnogorski turizam na najbolji mogući način. Sigurni smo da je ovogodišnji uspjeh samo početak priče o povezivanju”, rekla je Marković Čađenović.

Iz NTO su saopštili da poseban doček na aerodromu doprinosi pozitivnom prvom utisku i naglašava gostoprimstvo koje je karakteristično za Crnu Goru, te su turisti koji su juče sletjeli na Aerodrom Tivat bili prijatno iznenađeni.

Turisti koji su stigli iz Dubaija bili su oduševljeni dobrodošlicom, ali i impresivnim pejzažima koje su vidjeli još iz aviona.

“Dobrodošlica je bila apsolutno fantastična, osoblje jako ljubazno, pustili su nas na sam početak reda jer imamo bebu. Osjećamo se već veoma dobrodošlo u Crnoj Gori. Živimo u Dubaiju, ali smo iz Ujedinjenog Kraljevstva. Jako je lijepo. Samo što smo izašli iz aviona, vidjeli smo lijepe planine, mnogo zelenila, a temperatura je savršena”, kazali su oni.

Putnici iz Londona su, takođe, bili iznenađeni dočekom i istakli da imaju velika očekivanja od Crne Gore kao turistčke destinacije.

“Ovo nam je prvi put u Crnoj Gori. Imale smo jako toplu dobrodošlicu. Iz aviona smo imali najljepši pogled koji sam ikada vidjela. Nikada nisam kroz prozor aviona vidjela toliko prostranstvo planina. Prizor izgleda kao iz filma”, poručila je turistkinja iz Londona.

