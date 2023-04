Dobre najave za sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prema najavama turističkih poslenika očekuje nas jedna od rekordnih ljetnjih turističkih sezona, a da li će biti i najbolja zavisi od dužine trajanja.

Za prva tri mjeseca rezultati daleko premašuju prošlogodišnje i blizu su rekordnoj 2019. Godini, piše Pobjeda.

Najave su, kako su kazali sagovornici lista, više nego dobre i već početkom maja očekuju se veće grupe.

U Turističkoj organizaciji (TO) Budva su zadovoljni dosadašnjim rezultatima koji govore da je u svim vidovima smještaja tokom prva tri mjeseca ove godine, na teritoriji te opštine, boravilo oko 46 hiljada gostiju.

Kako je kazala portparolka TO Budva, Tijana Kotarac, podaci od prošle sedmice pokazuju da je u tom gradu trenutno oko deset hiljada registrovanih gostiju, od čega u hotelima oko 3,5 hiljada.

Kada je u pitanju struktura gostiju u kolektivnom smještaju, najbrojniji su, po njenim riječima, iz Njemačke, Albanije, Bugarske, Rusije, Srbije, Kine, Italije, Izraela, Španije.

“Prema informacijama iz sistema za prijavu boravka, a koji se odnosi na individualni smještaj, najbrojniji gosti su iz Rusije, oko 69 odsto ukupnog broja registrovanih gostiju, zatim Srbije, Ukrajine, Turske, Bosne i Hercegovine, Njemačke, Bjelorusije i Izraela”, navela je Kotarac.

Što se tiče očekivanja, prema najavama koje imaju od hotelijera, očekuju dobru turističku godinu, kojoj će svakako doprinijeti i najavljeno povećanje broja avio-konekcija sa važnim evropskim gradovima.

“Da li će sezona biti jedna od najboljih zavisi od toga koliko će dugo trajati, ali smatramo da je u ovom trenutku najvažnije da budemo dobro pripremljeni za veliki priliv koji očekujemo i da sve naše službe odgovore izazovu održivosti koji se pred Budvu, kao najpopularniju turističku destinaciju u Crnoj Gori, postavlja svake godine”, rekla je Kotarac.

Oni najviše gostiju, kao i prethodnih godina, očekuju iz regiona, posebno Srbije i Bosne i Hercegovine.

“Zato veliku pažnju, u promotivnom smislu, usmjeravamo ka ovim, tradicionalnim, tržištima. Sa druge strane, Crnoj Gori i Budvi, decenijama su bila važna i interesantna tržišta Zapadne Evrope, Rusije i Ukrajine, na koja, nažalost, još ne možemo računati. Zadovoljni smo što se otvaraju i neke nove destinacije, pa sve češće u našim hotelima možemo sresti turiste iz Kine, Izraela i slično. Široki spektar raznovrsnih tržišta samo ide u prilog svakoj modernoj i razvijenoj turističkoj destinaciji”, saopštila je Kotorac.

U hotelu Budva, koji je radio tokom cijele godine, prema riječima direktora prodaje Mića Ivanovića zadovoljni su poslovanjem, a očekivanja za naredni period su takođe dobra.

“Hotel je radio cijelo vrijeme i tokom zimskog perioda posjećenost nam je bila na oko 40 odsto, što je u poređenju sa 2019. godinom manje šest odsto. U poređenju sa prošlom godinom bilježimo rast do 50 odsto. Struktura gostiju je većinom iz regiona i Evrope, jer imamo dosta konferencija. Grupa još nema, i to postaje glavni problem rada u zimskom periodu, jer konferencije nijesu dovoljne”, tvrdi Ivanović.

On je dodao da je interesovanje za ,,srce“ sezone već uveliko krenulo, ove godine dosta ranije.

“Naš hotel je poznat po rezervacijama last minut kada govorimo o špicu sezone. Nemamo previše datih aranžmana tokom ljeta već smo se bazirali na individualnu prodaju u periodima mjesec prije dolaska. Prema tražnji koju korisnici iskazuju čeka nas jedna veoma dobra sezona”, naveo je Ivanović.

On je saopštio da se veće grupe očekuju već početkom maja i juna.

“Već sada u ovom periodu imamo zatvorenih datuma prodaje potvrđenih grupa”, rekao je Ivanović koji vjeruje da ćemo imati najbolju sezonu do sada.

On je dodao da goste očekuju najviše iz regiona, Turske i Izraela.

“Nadam se da će ove godine krenuti i Kazahstan i Azerbejdžan kao dva potencijalno dobra tržišta. Dubrovnik je povećao kapacitete gostiju iz Velike Britanije, pa i mi očekujemo prelivanje sa tog tržišta”, kazao je Ivanović.

Što se tiče cijena koje su planirali za ovu godinu, one su uvećane u odnosu na prošlu.

“Nadam se da ih nećemo mijenjati do sezone”, poručio je Ivanović.

PR menadžerka hotelske grupe Montenegro stars, Maja Vukićević, tvrdi da su u prva tri mjeseca ostvarili rezultate najbolje od osnivanja kompanije.

“U prva tri mjeseca hotelska grupa Montenegro stars ostvarila je rezultat, kojim smo ne samo o nadmašili ovogodišnje kompanijske projekcije, već je i najbolji u prva tri mjeseca godine od osnivanja kompanije. Najviše zahvaljući direktnoj kompanijskog promociji i prodaji koju od osnivanja razvijamo, a u posljednjoj deceniji intenzivno unapređujemo prateći najsavremenije trendove razvoja digitalnih platformi. Ilustracije radi, u februaru, koji je mjesec tokom kojeg gosti koji planiraju odmor pretežno borave u zimskim centrima, ove godine u hotelu Splendid Conference & Spa Resort registrovana je 64 odsto bolja popunjenost nego prošle, a čak 83 odsto noćenja ostvarili su individualaci”, navela je Vukićević.

Ona je dodala da je prosječna popunjenost za prva tri mjeseca iznosila 50 odsto, a gosti su ostajali u prosjeku tri dana.

“Činjenica da nas ove godine nijesu ograničavale iznenadne promjene epidemiološke situacije kao u istom periodu prošle, odmah se pozitivno odrazila na segment kongresnog i velnes turizma. Tek ovu godinu počeli smo u uslovima u kojima možemo u praksi da pružimo kompletnu ponudu klijentima na koju su odmah i odreagovali. Tako da smo ponovo u prilici da klijentima ponudimo koncepcijski najrazličitije događaje koji više nijesu u okvirima konferencija i kongresa veći i tim bildinga, priprema sportskih timova, zabavnih događaja, sportskih i kulturnih manifestacija”, kazala je Vukićević.

Ona je navela da je slična situacija sa velnes segmentom koji se oporavlja nakon, praktično, trogodišnje stagnacije.

Što se tiče strukture gostiju u januaru su im sa 33 odsto po broju ostvarenih noćenja ubjedljivo najbrojniji bili domaći, odnosno gosti iz Crne Gore.

“Već od februara i u martu primat preuzimaju gosti iz regiona. Gosti iz Turske su sve vrijeme u vrhu. Geo report će se svakako mijenjati kako se približavamo takozvanom špicu odmorišne sezone i tu očekujemo uz goste iz regiona, rast broj gostiju iz država njemačkog govornog područja i Zapadne Evrope”, navela je Vukićević.

Ona je dodala da cijene neće korigovati iako se to, po njenim riječima, očekuje u uslovima rastuće inflacije i povezanih troškova.

“Činjenica je da to ne možemo da priuštimo, jer za to nemamo snagu i stabilnost poslovnog ambijenta, koji bi nam omogućio da pariramo destinacijama na Mediteranu koje su i najjače turističke sile. Uprokos opravdanosti, u uslovima postojeće avio-povezanosti, drumskog, pomorskog saobraćaja, ali i brojnih drugih problema koji se iz godine u godinu ponavljaju to još nije opcija već ulog u jačanje konkurentnosti”, zaključila je Vukićević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS