Dobra saradnja sa Transportnom zajednicom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja sa Transportnom zajednicom je dobra, saopštila je ministarska saobraćaja, Maja Vukićević, i dodala da je fokus i u narednom periodu stavljen na transpoziciju relevantne pravne tekovine Evropske unije (EU) i realizaciju infrastrukturnih projekata.

Vukićević i potpredsjednik Vlade, Milun Zogović, sastali su se sa predstavnicima Stalnog sekretarijata Transportne zajednice.

„Prezentujući rad Transportne zajednice i njenih tijela, zamjenica direktora Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, Ljuba Siljanoska, je navela da je saradnja crnogorske Vlade i Sekretarijata bila jako dobra, te je, ispred Transportne zajednice, još jednom potvrđeno da postoji visok stepen posvećenosti Sekretarijata u pravcu pružanja podrška crnogorskoj Vladi u transponiranju relevantnih zakona EU u oblasti saobraćaja, kao i u implementaciji projekata“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Vukićević je zahvalila predstavnicima Stalnog sekretarijata na podršći Vladi i izrazila očekivanja da će se dobra saradnja nastaviti, a posebno u dijelu infrastrukturnih projekata i zakonodavnih reformi u Crnoj Gori.

Takođe, na sastanku je bilo riječi o procedurama za usvajanje Zakona o željeznici i Zakona o bezbijednosti željeznice i interoperabinosti, jer bi njihovo usvajanje bio signal za posvećenost reformskim procesima.

Vukićević je istakla da će novi Zakon o željeznici, Zakon o bezbijednosti željeznice i srednjeročni plan za projektovanje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva 2024-2027, biti usvojeni do kraja ove godine.

„Sagovornici su naglasili da je uspostavljanje zajedničkih graničnih prelaza između Crne Gore i Srbije prioritet za Ministarstvo saobraćaja, uz napomenu da će proces biti lakši za implementaciju, s obzirom na ranija iskustva iz regiona po ovom važnom pitanju“, zaključuje se u saopštenju.

