Dobra popunjenost u predsezoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistički poslenici u Tivtu zadovoljni su prošlogodišnjom predsezonom, a trenutna popunjenost i najave govore da će i ova biti ti dobra, saopštila je direktorica tivatske Turističke organizacije, Nina Lakičević.

„Broj turista koji boravi u gradu na istom je nivou kao prošle godine u ovom periodu, a 49 odsto je veći u odnosu na 2019. godinu. Gosti su većinom iz Srbije, Rusije i Turske. Tome najviše doprinose avio konekcije koje imamo tokom cijele godine sa tim destinacijama“, rekla je Lakičević.

Ona je kazala da su najave i za predsezonu i za glavnu turističku sezonu jako dobre, a u prilog tome govore i podaci o dobrom bukingu kako hotela, tako i privatnog smještaja, prenosi CGNews.

„Za period od sredine maja pa do sredine septembra gotovo 70 odsto smještajnih kapaciteta je već sada rezervisano. Podsjetiću da su nedavno uspostavljene avio konekcije sa Londonom i Izmirom. I agencije iz inostranstva koje kao destinaciju nude Crnu Goru i Tivat govore o dobroj prodaji aranžmana i nama ostaje samo da opravdamo očekivanja gostiju“, navela je Lakičević.

Ona je podsjetila i na dobru promotivnu kampanju koja se sprovodi od početka godine i to kako po regionu tako i po značajnim emitivnim tržištima.

„Ove godine imaćemo i avio konekciju sa Oslom i Pragom, zbog čega smo imali i značajnu promociju na tim tržištima“, dodala je Lakičević.

Ona je istakla da su u saradnji sa Opštinom i kulturnim institucijama radili na osmišljavanju i podršci kulturnih dešavanja te da su izdvojili dodatna sredstva za podršku novih projekata u tom segmentu.

I ove godine, kako je kazala, Turistička organizacija realizovaće tradicionalne gastro i kulturno zabavne manifestacije za šta je izdvojeno oko 120 hiljada EUR više u odnosu na prošlu godinu.

„Ove godine se obilježava 20 godina Žućenica festa, očekuju nas ribarske fešte na različitim lokacijama, Međunarodni karneval od 6. do 9. juna, imaćemo susrete gudačkih instrumenata 15. juna, a krajem maja Gitar fest i Harmonika fest. Festival vjetra upotpuniće ponudu vikendima tokom aprila i maja, a i ove godine imaćemo bogat program na festivalu Purgatorije“, najavila je Lakičević.

Ona je rekla da od ove godine kreće novi festival Biser jadrana koji je planiran 29. juna i koji ima potencijal da bude događaj po kojem će Tivat biti prepoznatljiv.

