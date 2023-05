Dobitak kompanija MNSE10 indeksa oko 126 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, ostvarile su u prvom kvartalu ove godine neto dobit od 126,07 miliona EUR, pokazuje analiza koju je uradila Montenegroberza.

Neto dobit deset kompanija je u istom prošlogodišnjem periodu iznosila 41,21 milion EUR, pa je došlo do rasta neto rezultata od 205,88 odsto.

Iz Montenegroberze su napomenuli da kompanije Sveti Stefan hoteli Budva i Plantaže nijesu uključene u analizu, jer nijesu u zakonskom roku dostavile finansijske izvještaje za prvo tromjesečje.

Najveće povećanje neto rezultata u prvom kvartalu bilježe Elektroprivreda (EPCG) i Jugopetrol.

Najveću apsolutnu neto dobit za prva tri mjeseca ove godine ostvarili su EPCG od 113,96 miliona EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) od 8,49 miliona i Hipotekarna banka od skoro 2,8 miliona EUR.

Najveći gubitak je ostvarila Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera u iznosu od 2,08 miliona EUR.

Montenegroberza je analizirala poslovne prihode, neto rezultat i zaradu po akciji deset kompanija koje čine indeks MNSE10 u prvom kvartalu ove godine.

Ukupni poslovni prihodi tih kompanija na kraju prvog kvartala iznosili su 338,84 miliona EUR, što je oko 28,83 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Najveće povećanje poslovnih prihoda bilježe Budvanska rivijera i EPCG.

Pozitivna zarada po akciji zabilježena je kod šest od deset kompanija, a najveća je kod EPCG i Hipotekarne banke.

Negativnu zaradu po akciji ostvarili su Budvanska rivijera i Port of Adria.

