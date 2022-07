Dobardžić na čelu Odbora direktora Aerodroma Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novi predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore je Eldin Dobardžić, dok su članovi Kemal Purišić, Slavko Vukčević, Momčilo Martinović i Nebojša Đović, navodi se u Vladinoj odluci usvojenoj na sjednici.

Prethodno je razriješen Odbor direktora koji su činili Nebojša Đoković, Ognjen Jovović, Branko Vuković, Boro Todorović, prenosi Pobjeda.

Glavna budžetska inspektorka u Ministarstvu finansija biće Jelena Perućica, dok je za vršiteljku dužnosti direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama imenovana Ivana Martinić.

Vlada je imenovala i svoje predstavnike u izvršnom odboru Nacionalne turističke organizacije – Damira Davidovića, Snežanu Pekić i Miška Rađenovića.

Prethodno je usvojen predlog za razrješenje Ljiljane Vuksanović, Nebojše Racković i Milene Jovetić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS