Diversifikacijom energetskog sektora do ekonomskog napretka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima veliku šansu da obezbijedi ekonomski napredak kroz diversifikaciju energetskog sektora i razvijanje kapaciteta da bude regionalno čvorište, poručili su čelnici japanskih kompanija tokom sastanaka sa premijerom Milojkom Spajićem.

On je razgovarao sa izvršnim direktorom jedne od najvećih energetskih kompanija u Japanu, JERA, Jukiom Kanijem, o mogućnostima unapređenja energetske stabilnosti po pristupačnim cijenama, što bi trebalo da privuče brojne investitore.

„Dodatna diversifikacija izvora energije, omogućiće stabilnost, sigurnost i održivost čitave mreže. To je sjajan signal i za velike kompanije, jer je električna energija po pristupačnim cijenama, uz stimulativnu poresku politiku, ključ za privlačenje investitora“, naveo je Spajić.

Iz Kabineta premijera je saopšteno da Crna Gora ima mogućnost da dodatno unaprijedi proizvodnju koristeći energiju vjetra i solarnu energiju, ali i da valorizuje hidro potencijal.

Naglašeno je da naša pozicija idealna i za LNG (tečni prirodni gas) terminale, u čemu JERA ima višedecenijsko iskustvo i jedna je od najcjenjenijih svjetskih kompanija u tom sektoru.

Kani je naveo da Crna Gora ima unikatan geografski položaj i šansu da bude regionalno energetsko čvoriste.

“Izgradnja takvog haba uz strogo poštovanja sigurnosnih propisa, ubijediće lokalno stanovništvo da je bezbjedno razvijati ovakav projekat, ali učiniti da se zemlje regiona i Evropske unije oslone na sigurnost da Crna Gora može da isporuči određenu količinu energije kada im je potrebno“, rekao je Kani.

Izvršni direktor sektora za koorporativne poslove Razvojne banke Japana, Masao Masuda, kazao je da će podršku u prezentovanju svih investicionih potencijala, Vladi pružiti i ta institucija.

Ulaganja u energetski sektor posebno su zanimljiva za Japan.

„U Japanu nemamo prostor za nove hidro elektrane, tako da je više kompanija zainteresovano za izgradnju takvih elektrana van Japana, uz uslov da se sve radi po najvišim ekološkim standardima“, rekao je Masuda.

Posjeta Spajića Japanu tokom ove godine biće, kako je zaključeno, šansa da se japanska ekonomija dodatno upozna sa razvojnim šansama Crne Gore.

