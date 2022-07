Direktna linija Rijad-Podgorica zamajac i impuls

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje direktne avio linije Rijad – Podgorica biće zamajac i impuls ne samo u sferi turizma već i ekonomske saradnje sa Saudijskom Arabijom, saopštio je predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore, Eldin Dobardžić.

„Moramo da iskoristimo tu šansu da bi naša dugoročna veza trajala. Nadam se da će naša saradnja u narednim godinama biti strateška“, kazao je Dobardžić na zajedničnoj konferenciji za novinare sa izvršnim direktorom saudijskog Flynasa, Bander Abdulrahmanom Al-Mohanom.

U četvrtak u 19 sati na podgorički aerodrom sletio je avion saudijske kompanije Flynas, čime je prvi put uspostavljena direktna avio linija između Saudijske Arabije i Crne Gore. Prvim letom, koji je trajao manje od pet sati, između ostalih su stigli Al-Mohan i Dobardžić.

Dobardžić je kazao da se situacija u svijetu drastično mijenja, a da Crna Gora mora da diverzifikuje tržišta.

„U tom smislu, Saudijska Arabija, u kojoj živi oko 35 miliona ljudi je veliko tržište koje ima mnogo toga da ponudi“, naveo je Dobardžić.

On smatra da dobar prvi signal da će partnerstvo jačati, predstavlja najava da Flynas već razmatra mogućnost da od naredne sezone, pored Rijada, sa Podgoricom poveže i drugi najveći grad – Džedu.

Dobardžić je kazao da je važno što Crna Gora, iako je prvenstveno usmjerena na unapređenje ljetnje turističke ponude, u očima partnera iz Saudijske Arabije ima i druge potencijale.

„Na sastanku u tamošnjem Ministarstvu turizma, informisali su nas da su zainteresovani za sjever Crne Gore što me posebno raduje zbog neravnomjernog razvoja naše države. Saudijska Arabija je zainteresovana za naše ski rizorte. Tu šansu treba da iskoristimo“, rekao je Dobardžić.

On je podsjetio da je riječ o visokoplatežnoj klijenteli koja ima specifične zahtjeve.

Al-Mohan je saopštio da je Flynas prvi most između Saudijske Arabije i Crne Gore uz podsjećanje da je Vlada privremeno dozvolila bezvizni režim za njihove državljane.

“Djeluje mi da se Crna Gora strateški pozicionirala na Balkanu u odnosu na sve ostale države, jer, za razliku od njih, vi omogućavate putnicima iz Saudijske Arabije da lako doputuju u vašu zemlju”, naveo je Al-Mohan.

On je dodao da vjeruje da Crna Gora ima sve što je neophodno da bude izuzetna destinacija iz ugla državljana Saudijske Arabije.

Al-Mohan je rekao i da vjeruje da se saradnja sa Aerodromima Crne Gore kreće ka uspostavljanju cjelogodišnjih operacija.

“Mislim da treba da uložimo zajedničke napore na promociji Crne Gore na tržištu Saudijske Arabije kako bi naša javnost bila što bolje upoznata sa ponudom Crne Gore. Uoči naredne sezone, ti napori treba da budu intenzivirani”, saopštio je Al- Mohan.

Portparolka Nacionalne turističke organizacije (NTO), Nina Vukčević, poručila je da je to značajan dan za crnogorski turizam imajući u vidu da se Crna Gora dodatno otvara vrata za tržište Bliskog istoka.

“Činjenica da je kompanija Flynas uvela letove od Rijada do Podgorice tokom ove ljetnje turističke sezone je veliki iskorak ka generisanju turističkog prometa sa tog tržišta”, kazala je Vukčević.

Ona je najavila da će NTO u narednom periodu posvetiti tržištu Suadijske Arabije kako bi Crna Gora kao turistička destinacija postala vidljivija u tom dijelu svijeta.

Letovi iz Rijada ka Podgorici realizovaće se svakog četvrtka do 28. septembra.

