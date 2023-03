Diplomatama prezentovane investicione prilike u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Internacionalizacija i jačanje kapaciteta crnogorske privrede, kroz privlačenje stranih investicija i transfer znanja i tehnologija, biće među prioritetima rada Privredne komore (PKCG) i u narednom periodu, poručila je predsjednica PKCG, Nina Drakić.

Iz PKCG su saopštili da su danas, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova (MVP), organizovali radni doručak sa predstavnicima diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) iz više od 30 zemalja svijeta.

Kako su naveli, bila je to prilika da se predstave ekonomski rezultati i investicioni potencijali Crne Gore u cilju promocije i jačanja međunarodne privredne saradnje.

Drakić je ocijenila je da partnerska saradnja sa DKP izuzetno značajna za domaće privrednike i inostrane investiture, kojima se pruža prilika da se uvjere da je Crna Gora dobra investiciona destinacija u kojoj su njihova ulaganja dobrodošla.

“Internacionalizacija i jačanje kapaciteta naše privrede, kroz privlačenje stranih investicija i transfer znanja i tehnologija, biće među prioritetima rada Komore i u narednom periodu”, poručila je Drakić.

Ona je kazala da su DKP njihovi partneri.

“Dugotrajna i kvalitetna saradnja koju ostvarujemo je garancija da ćemo imati podršku na putu međunarodnog ekonomskog pozicioniranja Crne Gore”, rekla je Drakić.

Ona je kazala da je PKCG održala intenzivnu međunarodnu aktivnost i za vrijeme pandemije omogućila privrednicima da budu dio internacionalnih ekonomskih tokova, kroz organizaciju poslovnih foruma, bilateralnih susreta i povezivanja kompanija.

Prema riječima Drakić, od obnove nezavisnosti, direktne strane investicije veće od 13 milijardi EUR, mnogo su doprinijele modernizaciji crnogorske ekonomije i zapošljavanju.

“Međunarodne kompanije koje uspješno posluju u Crnoj Gori su najbolja preporuka investitorima i najpouzdaniji signal povjerenja i dobrog poslovnog ambijenta”, rekla je Drakić.

Ona je istakla da je država sačuvala makroekonomsku i finansijsku stabilnost u uslovima globalne ekonomske neizvjesnosti, i da u prošloj godini prema procjenama bilježi rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od sedam odsto i BDP per capita od osam hiljada EUR, uz pozitivna kretanja u ključnim sektorima privrede.

“Najveći izazovi održanju takvog tempa investicija koje mogu da podrže visoke stope privrednog rasta biće održavanje fiskalne ravnoteže i stabilne eksterne finansijske pozicije Crne Gore”, navela je Drakić.

Ona je naglasila da inflacija od 13 odsto, što je iznad prosjeka eurozone, ukazuje da će potreba za fiskalnom disciplinom biti sve izraženija, a mogućnost podsticanja rasta kroz potrošnju sve manja.

“Zato će izazov biti da, djelujući u uslovima ograničenog fiskalnog prostora, stvorimo dovoljno mjesta za podršku privrednoj aktivnosti koja ima kapacitet da dugoročno podržava ekonomski rast i jača potencijale ekonomije”, kazala je Drakić.

Važno je, kako je poručila, da se što prije nastavi sa realizacijom kapitalnih infrastrukturnih projekata i tako podstaknu investicije u proizvodne sektore.

Drakić je ocijenila da će glavni katalizator investicione aktivnosti u narednom periodu biti izgradnja novih energetskih kapaciteta.

Ona je istakla da postoji veliki prostor za povećanje poljoprivredne i proizvodnje hrane prepoznatljivog kvaliteta.

Drakić smatra da je potrebno više IT stručnjaka, koji će donijeti potreban tehnološki iskorak crnogorskoj privredi.

Ona je, kako je saopšteno, posebno apostrofirala vitalnost crnogorskog turizma, u prilog čemu govori 1,7 miliona turista prošle godine, odnosno 60 odsto više nego prethodne.

Drakić je zahvalila diplomatsko-konzularnim predstavnicima koji su kroz promotivne aktivnosti, ali i lične preporuke, doprinijeli da Crna Gora postane prepoznatljiva turistička destinacija.

Ona je istakla važnost unapređenja uslova za poslovanje u privatnom sektoru kako bi se odlučnije krenulo u realizaciju investicionog potencijala, apostrofirajući, prije svega, važnost pravne sigurnosti i izvjesnosti.

Drakić je naglasila značaj međunarodne saradnje i podrške koju PKCG ostvaruje kod uvođenja i promocije koncepata dualnog obrazovanja, energetske efikasnosti, cirkularne ekonomije i digitalizacije.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u MVP, Dejan Vuković, kazao je da današnji geopolitički odnosi i vrijeme globalizacije mijenjaju dinamiku diplomatije, koja je sada otvorenija, više okrenuta ekonomiji i doprinosi pozitivnom imidžu država.

On je istakao da mediteranske zemlje, kao što je Crna Gora, imaju predivne prirodne i bogate ekonomske potencijale.

Vuković je dodao da je jedna od najvažnijih misija promocija ekonomskih potencijala, kao i stvaranje najboljeg biznis okruženje za strane investicije.

On je naglasio da bezbjednosti investicija doprinosi članstvo Crne Gore u najvažnijim međunarodnim asocijacijama, kao što je NATO i napredovanje na putu evropskih integracija.

Zamjenik direktora Agencije za investicije, Andrej Lakić, predstavio je potencijale za ulaganja u Crnu Goru, povoljnu investicionu klimu, poreski ambijent, lakoću pokretanja biznisa.

“Posebno je apostrofirao jednak tretman stranih i domaćih investitora, stabilan bankarski sistem i povezanost Crne Gore sa okruženjem koja se stalno unapređuje izgradnjom infrastrukture, kao i povoljnosti koje nude biznis zone”, kaže se u saopštenju.

Iz PKCG su naveli da je Lakić napravio osvrt na potencijale strateških razvojnih grana – energetike, poljoprivrede, ICT-a i drugih, kao i na programe podrške unapređenju konkurentnosti.

Tokom diskusije, diplomate su istakle kvalitetnu saradnju sa PKCG i njenu posvećenost unapređenju međunarodnih odnosa.

Oni su, kako je saopšteno, ocijenili da Crna Gora predstavlja “uspavanog diva turizma” i “Eldorado održive energije”, potencirajući neophodnost unapređenja infrastrukture i povezanosti za postizanje ciljeva – cjelogodišnjeg turizma i afirmisanja države kao izvoznika električne energije.

Ocijenjeno je da je Crnoj Gori neophodan strateški pristup kako bi harmonizovala te dvije prioritetne oblasti razvoja, ali i obezbjeđivanje stabilnog i predvidljivog, prije svega, pravnog i poreskog ambijenta, kako bi se privukli novi investitori.

Diplomate su ukazale na važnost diverzifikacije crnogorske ekonomije, čemu posebno mogu doprinijeti razvoj prehrambene i drvne industrije, kao i ICT-a.

Oni su istakli da će u svojim domovinama nastaviti da promovišu potencijale crnogorske ekonomije i ljepote turističke destinacije.

Iz PKCG su kazali da su skupu prisustvovali ambasadori i predstavnici DKP iz Albanije, Amerike, Austrije, Azerbejdžana, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Finske, Francuske, Grčke, Njemačke, Mađarske, Italije, Koreje, Letonije, Norveške, Sjeverne Makedonije.

Skupu su, kako su rekli, prisustvovali i ambasadori i predstavnici DKP iz Palestine, Kine, Rumunije, Saudijske Arabije, Slovenije, Slovačke, Srbije, Španije, Švajcarske, Turske, Ukrajine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Velike Britanije, kao i predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori.

