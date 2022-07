Dionica auto-puta će otvoriti nove pravce razvoja i dati zamajac privredi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prva dionica auto-puta, od Smokovca do Mateševa, koja je večeras svečano otvorena, je investicija koja će bez sumnje otvoriti nove pravce razvoja i dati najsnažniji zamajac domaćoj privredi, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je večeras na svečanosti upriličenoj na naplatnom mjestu Pelev brijeg, zajedno sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, ministrom kapitalnih investicija Ervinom Ibrahimovićem i otpravnicom poslova Ambasade Kine Hua Yafang, pritisnuo taster, čime je zvanično otvorena prva dionica auto-puta.

Abazović je, prihvatajući ideju da auto-put nosi ime po prvoj ženi vozaču na Balkanu, princezi Kseniji, kazao da je, možda i najveći neimarski poduhvat u crnogorskoj istoriji, zalog za razvijenu Crnu Goru koju ćemo ostaviti našoj djeci.

„Zato danas, sedam godina od početka izgradnja, ne otvaramo samo put, već perspektivu za građane, privredu i Crnu Goru i njenu budućnost. Auto-put je početak trajnog spajanja Crne Gore sa svijetom. Auto-put nam ukazuje na novi pravac koji je potreban razvoju Crne Gore, to je razvoj sjevera, i ispravljene nepravde učinjene prema ovoj regiji“, poručio je Abazović.

On je poželio da auto-put vodi sjever i cijelu Crnu Goru naprijed, preko mreže transevropskih koridora u Evropsku uniju (EU) i porodicu naroda kojima istinski pripadamo.

Abazović je saopštio da će posebno sa završetkom auto-puta od Boljara do Bara, Crna Gora sa Lukom Bar biti jedan od važnih pravaca u tranzitnim saobraćajnim tokovima Balkana.

Ibrahimović je ocijenio da auto-put ima veliki privredni i strateški značaj za Crnu Goru.

„Ali, prije toga, ono što vjerujem da je najveća vrijednost projekta je da auto-put treba da obezbijedi bezbjednu vezu sjevera Crne Gore sa centralnom i južnom regijom za građane i turiste. Ako ovaj put spasi jedan život, a siguran sam da hoće mnogo više, ovaj projekat je opravdao svoje postojanje“, smatra Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, tek kompletan projekat auto-puta Bar – Boljare, povezan sa auto-putem Boljare – Beograd, a zatim Budimpešta, daće konkretne ekonomske efekte za crnogorsku privredu.

„Moram posebno da istaknem značaj auto-puta za razvoj nerazvijene sjeverne regije. Vjerujem da će ovaj projekat auto-puta već sada, a posebno kada bude završen kompletan, dati veliki, ako ne i ključni, doprinos privrednom razvoju sjevera i kvalitetu života građana“, tvrdi Ibrahimović.

Izvršni direktor kompanije Monteput, koja će biti zadužena za upravljanje prvom dionicom auto-puta, Milan Ljiljanić, podsjetio je da je na današnji dan, prije 17 godina, otvoren za saobraćaj tunel Sozina, što je bio početak velikih radova na izgradnji moderne putne infrastrukture u Crnoj Gori.

„Ta iskustva su nam značajno pomogla prilikom praćenja radova na auto-putu. Zahtjevan i složen poduhvat, kakav je izgradnja auto-puta, učinili su da se podigne na noge kompletan kadrovski i tehnički potencijal u državi“, rekao je Ljiljanić.

Pored izvođača, kako je podsjetio, veći dio radova na auto-putu su radile crnogorske firme, čime su stekle znanje i iskustvo, te samim tim jaku referencu, koja će biti preporuka za nastavak izgradnje ostalih dionica.

Hua je kazala da joj pričinjava zadovoljstvo što prisustvuje svečanom otvaranju prioritetne dionice i svjedoči takvom monumentalnom uspjehu u oblasti saobraćajne infrastrukture, nastalom kao plod saradnje Crne Gore i Kine.

„Ovom prilikom želim posebno da se zahvalim sadašnjoj i svim prethodnim vladama Crne Gore na posvećenosti i podršci ovom projekti, svim ostalim uključenim stranama, a posebno crnogorskim i kineskim radnicima, koji su dali svoj doprinos. Upravo zahvaljujući vama, ovaj projekat je mogao da prevaziđe sve poteškoće i usješno se privede kraju“, poručila je Hua.

Ona je kazala da je auto-put Bar – Boljare prvi auto-put u istoriji Crne Gore i najveći infrastrukturni projekat od sticanja njene nezavisnosti.

„Auto-put će efikasno unaprijediti mobilnost proizvodnih faktora između sjevera i juga zemlje, omogućiti uravnoteženije ekonomske prilike u Crnoj gori i na taj način postati auto-put razvoja“, rekla je Hua.

Prema njenim riječima, kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC) je tokom izgradnje uložila velike napore da prevaziće sve poteškoće, dok su kineski radnici bili posvećeni i vrijedni i naporno radili kako bi na kraju opravdali očekivanja.

Prioritetna dionica će zvanično biti u upotrebi sjutra u osam sati, a putarina će narednih sedam dana biti besplatna.

