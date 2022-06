Digitalna transformacija imperativ razvoja

Podgorica, (MINA) – Proces digitalne transformacije postao je imperativ daljeg razvoja svake zemlje, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović na panelu “Evropski kodeks elektronskih komunikacija, Direktiva o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa i razvoj 5G“.

Panel se održava u okviru Regionalnog dijaloga Evopska unijA (EU) – Zapadni Balkan, u Briselu.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Đurović je rekao da je digitalni razvoj u Crnoj Gori prepoznat kao šansa za dugoročni uspjeh i prosperitet cijelog društva.

„Stoga je vizija Crne Gore da postane zemlja sa najbržim digitalnim razvojem u regionu“, dodao je Đurović.

On je kazao da je nakon uspješne implementacije Regionalnog sporazuma o romingu, pokrenut novi proces smanjenja cijena rominga između zemalja EU i Zapadnog Balkana.

Kako je ocijenio, to predstavlja zahtjevan proces uz zajedničku odgovornost svih zainteresovanih strana koje su uključene, a to su vlade Zapadnog Balkana, mobilni operatori, kao i međunarodni i regionalni partneri, odnosno EK i Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Prema riječima, Đurovića, sve te aktivnosti donijeće koristi građanima regiona.

„U tom smislu, želim da vas obavijestim da je Vlada u potpunosti posvećena sprovođenju svih mjera iz Mape puta za snižavanje cijena rominga između EU i zemalja Zapadnog Balkana, jer prepoznaje mnoštvo koristi i vidi je kao jedan od ključnih elemenata u procesu pristupanja Crne Gore EU“, dodao je on.

Kako su mobilne mreže pete generacije jedan od najvažnijih segmenata u izgradnji digitalne ekonomije i digitalnog društva u narednoj dekadi, Đurović je rekao da je Crna Gora svjesna značaja 5G tehnologija, i da su aktivnosti za stvaranje uslova za 5G mreže započete unazad par godina.

„U tom smislu izrađena je Studija o strategiji uvođenja 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori, koja predstvalja vrlo dobru podlogu za kreiranje državne strategije za uvođenje i razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža“, naveo je Đurović.

On je dodao da je u decembru 2021. godine Crna Gora usvojila Mapu puta za uvođenje 5G mobilnih komunikacionih mreža sa detaljnim akcionim planom za 2022. godinu.

Đurović je kazao da to predstavlja prvi korak u kreiranju Strategije za uvođenje 5G mobilnih komunikacionih mreža, koja je planirana da bude usvojena do kraja 2022. godine i da su početkom tekuće godine započete i aktivnosti na pripremi novog Zakona o elektronskim komunikacijama, kojim će se u nacionalno zakonodavstvo transponovati direktiva o Evropskom elektronskom kodu.

„Vlada će u narednom periodu vrijedno raditi na ispunjavanju zakonskih i regulatornih preduslova u okviru snažne međuinstitucionalne saradnje, kako bi se uspješno išlo naprijed sa Mapom puta za smanjenje roming tarifa između zemalja EU i Zapadnog Balkana i doprinijelo još jednom uspjehu i ostvarivanju agende regionalne saradnje“, poručio je Đurović.

Prema njegovim riječima, budućnost cijele regije leži u EU, zato Vlada snažno podržava zajedničke regionalne akcije kojima se ostvaruju konkretni benefiti za građane i privredu.

