Deutsche Telekom najvrijedniji telekomunikacioni brend na svijetu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Deutsche Telekom je, prema objavljenoj studiji Brand Finance Global 500, jedan od najvrijednijih brendova na svjetskom nivou, istovremeno i jedina evropska kompanija koja se našla među prvih deset na ukupnom popisu.

Aktuelni plasman podrazumijeva jaku devetu poziciju i napredovanje od dvije pozicije u odnosu na prethodnu godinu.

“Osim toga, Deutsche Telekom se pozicionirao i kao najvrijedniji telekomunikacioni brend na svijetu i prvi put se našao ispred telekomunikacionih giganata, kompanija Verizon i AT&T. Na nivou Evrope, T ostaje najbolje rangirani korporativni brend”, navodi se u saopštenju.

Studiju Brand Finance Global 500 godinama unazad objavljuje renomirani britanski istraživački institut Brand Finance, kao dio aktivnosti u sklopu Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu.

Kompaniji Apple pripada prva pozicija na listi najvrijednijih svjetskih brendova, i u tom nadmetanju prevazilazi Microsoft, Google i Amazon.

Osim toga, prema Brand Finance Global 500 izvještaju, deveta pozicija plasira Deutsche Telekom brend ispred Mercedes-Benza, Tesle, Toyote, Instagrama i ostalih svjetski renomiranih brendova.

Vrijednost Deutsche Telekom brenda trenutno je na istorijskom vrhuncu i prema studiji iznosi 73,3 milijarde USD. U odnosu na prethodnu godinu bilježi se rast od 17 odsto, dok u poređenju sa 2020. godinom vrijednost brenda povećala se čak 84 odsto. Tokom tog perioda Telekom je od četvrte pozicije napredovao do najjačeg telekomunikacionog brenda na svijetu.

U Crnoj Gori DT Grupa prisutna je preko Crnogorskog Telekoma, koji ne samo da prati, već nameće trendove i oblikuje budućnost telekomunikacionog sektora u Crnoj Gori.

“Podsjećamo i da prema posljednjem zvaničnom izvještaju Agencije za elektronske komunikacije (EKIP), CT ima najveću i najbržu 4G i 5G mobilnu mrežu u zemlji, sa najvećom prosječnom brzinom u poređenju s konkurencijom. Superioran proizvod, konstantno održavanje liderske pozicije u inovacijama i investicionim projektima, vrhunsko korisničko iskustvo i usluga koja ide u susret i najzahtjevnijim potrebama korisnika, duboko su usađeni u sve kompanijske procese i čine ključne faktore jačanja vrijednosti Telekom brenda na lokalnom nivou”, navodi se u saopštenju.

Navedena usmjerenja potvrđuje i Brand Finance Global 500 studija, u kojoj se ističe da su upravo odličan kvalitet mreže, pozitivni trendovi koji se odnose na korisničko iskustvo i inovacije Deutsche Telekoma, ključni razlozi napredovanja u širenju i zadržavanju korisničke baze – kako u Evropi, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Više informacija o Brand Finance Global 500 dostupno je na sajtu www.brandfinance.com

Pozitivan trend brenda Deutsche Telekoma potvrđuju i druga istraživanja poput Kantar BrandZ studije Most Valuable Global Brands.

