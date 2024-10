Đeljošaj: Intenziviranje saradnje sa SAD u oblasti ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Sjedinjene Američke Države (SAD) dodatno učvršćuju partnerstvo kroz intenziviranje saradnje u oblasti ekonomije, a ekonomski dijalog primjer je jakih veza dvije države, kazao je potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

On je to rekao na sastanku sa američkom ambasadorkom u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, Đeljošaj je upoznao Rajnke sa radom Ministarstva kada je evropski put Crne Gore u pitanju, posebno u vezi legislativnih i administrativnih zahtjeva za zatvaranje poglavlja 7, 10 i 20.

On je istakao da su značajni odlični odnosi Crne Gore i SAD-a.

“SAD su naš glavni saveznik i kroz međusobnu saradnju i američku ekspertizu u oblasti ekonomije, trgovine, investicija i razvojnih projekata, naša zemlja dobija snažnu podršku”, rekao je Đeljošaj.

Kako je kazao, u tom pravcu ide i dalje produbljivanje saradnje sa američkim kompanijama koje posluju u Crnoj Gori i potencijalnim zainteresovanim kompanijama, koje mogu biti primjer za mala i srednja preduzeća kako povećati proizvodni i razvojni nivo.

“Dodatno učvršćujemo naše partnerstvo kroz intenziviranje saradnje u oblasti ekonomije, a ekonomski dijalog je primjer naših jakih ekonomskih i partnerskih veza”, zaključio je Đeljošaj.

