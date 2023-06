Delegacija PKCG na sjednici Upravnog odbora KIF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Privredne komore (PKCG) prisustvovala je sjednici Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma (KIF) na kojoj je, između ostalog, predstavljana analiza inflacije u regionu, kao i model pružanja odgovora poslovne zajednice na inflatorne i prateće izazove.

Sjednici koja je održana u Prištini prisustvovao je potpredsjednik PKCG Nikola Vujović sa saradnicima.

“U fokusu sjednice bile su teme koje su se ticale ocjene rada organizacije tokom ove godine, predstavljanja analize inflacije u regionu, te model pružanja odgovora poslovne zajednice na inflatorne i prateće izazove”, navodi se u saopštenju PKCG.

Jedna od važnijih tačaka bilo je zauzumanje završnih stavova i definisanje rješenja za osnivanje organizacije KIF-a za djelovanje na Zapadnom Balkanu, sa sjedištem u Podgorici.

“Takođe, donijeta je odluka o uspostavljanju Centra za trening i sertifikaciju na Kosovu, koji će donijeti značajne benefite za sistem obrazovanja i unapređenja kvaliteta kvalifikacija u oblasti zapošljavanja”, dodaje se u saopštenju.

KIF okuplja šest privrednih komora sa Zapadnog Balkana.

Ova organizacija je osnovana 2017. godine sa ciljem uspostavljanja platforme saradnje koja za svrhu ima obezbjeđivanje jedinstvenog glasa za poslovnu zajednicu, jačanje i unapređenje kontakata među privrednicima, kao i promociju regiona kao atraktivne investicione destinacije.

