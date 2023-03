Delegacija Digital Dena na start up turneji u SAD-u

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Delegacija Digital Dena, koji u svom portfoliju broji preko 20 start up-ova iz Crne Gore, Balkana i šire, krenula je na start up turneju u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), gdje će provesti narednih 20 dana.

Ovogodišnju kohortu čini 13 članova među kojima su predstavnici Digital Dena, zatim start up-ovi iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine (BiH), Srbije, Sjeverne Makedonije i Kosova, kao i predstavnici Ekonomskog Fakulteta u Podgorici i Univerziteta Donja Gorica.

“Na 20-odnevnom putu, Digital Den ekipa će obići pet američkih država – Teksas, Arizonu, Kolorado, Mejn i Njujork, gdje će imati priliku da od mentora i potencijalnih investitora čuju o mnogobrojnim uspješnim i manje uspješnim pričama, kao i koracima koje svaki start up mora da prođe na putu do uspjeha”, navodi se u saopštenju Digital Dena.

Osim toga, predstavnici crnogorskih univerziteta će imati priliku da od kolega sa američkih prostora čuju više o tome kako se gradi start up kultura na univerzitetima, ali i da istraže mogućnosti za buduću saradnju i umrežavanje koje će biti od dalje koristi crnogorskoj akademskoj zajednici.

“Tokom ovogodišnje start up turneje, organizovano je preko 100 sastanaka sa američkim stakeholderima, angel investitorima, biznis inkubatorima, VC fondovima, univerzitetima i svima onima koji mogu biti od velikog značaja Digital Den portfoliju za njihov dalji rast i razvoj”, dodaje se u saopštenju.

Kohorta će svoj put započeti učesćem na South by Southwest konferenciji u Teksasu, koja važi za jednu od najvećih u Americi.

“Start up-ovi će dobiti jedinstvenu priliku za balkanske uslove – biće im omogućena prezentacija pred najuticajnijim investitorima i čak više od 130 angel investitora i fondova rizičnog kapitala koji su teški nekoliko desetina milijardi USD. Digital Den će imati mjesto na posebnom dijelu SXSW-a koji okuplja investitore, gdje će predstaviti dostignuća u protekle dvije godine, sa posebnim fokusom na Montenegro Technology and Startup Bridge (MTSB) projekat”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici inovativnih ideja će učestvovati i na Angel Capital Summitu, događaju koji organizuje Rockies Venture Fund – najstarija grupacija koja okuplja predstavnike rizičnog kapitala u SAD-u, a gdje će takođe impresivna grupa investitora iz Kolorada imati priliku da čuje naše start up-ove.

“Takođe, organizovani su i sastanci sa novinar ima koje najviše interesuje odakle dolazi energija i prodornost malog inkubatora sa Balkana”, dodaje se u saopštenju

Put u SAD je sastavni dio MTSB-ja, jednog od ključnih projekata Digital Den-a koji se sprovodi uz podršku State Departmenta već drugu godinu zaredom.

“Zahvaljujući ovom projektu i podršci State Departmenta, Crna Gora postaje centralna tačka na Zapadnom Balkanu koja gradi most do SAD-a i ostvarenim konekcijama pruža značajan doprinos u kreiranju stabilne i održive balkanske start up zajednice”, navodi se u saopštenju.

Na ovaj način se, kako su objasnili, doprinosi razvoju poslovnog i ICT sektora u Crnoj Gori osnaživanjem start up-ova da razvijaju održive proizvode i usluge, plasiraju svoje inovacije na američkom tržištu i sarađuju sa njihovim obrazovnim i inovacionim institucijama.

Zahvaljujući crnogorskom Zakonu o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, u decembru prošle godine, obezbijeđeno je 12 investicija u osam start up-ova iz portfolia Digital Dena, u ukupnom iznosu od 1,87 miliona EUR.

